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Compute: aportaciones de empresas que ejecutan su tráfico en nuestro entorno informático sin servidores

Kimmie Nguyen

Vice President of Product Growth

ClientesCompute

Desde sus inicios, la misión de Compute —nuestro entorno informático sin servidores— ha sido potenciar el rendimiento, la agilidad, la seguridad y la creatividad sin preocupación alguna por la infraestructura subyacente.  

Una vez que dejamos a un lado la versión beta para adentrarnos en entornos de producción reales, no ha dejado de maravillarnos lo brillantes que son nuestros clientes experimentando y probando.Sus ejemplos de uso hacen tangible la promesa de un mundo sin servidores en cualquier sector, ya sea de publicaciones, comercio electrónico, medios de comunicación o turismo.

En la última conferencia Altitude con nuestros clientes, pudimos conocer de primera mano las experiencias de tres organizaciones.Vox Media, Mux y PerimeterX ya han desarrollado en Compute y ven con emoción su gran potencial.Estas son algunas de las conclusiones:

Manipulación de contenido multimedia en el edge para lograr un rendimiento óptimo

Los contenidos multimedia de hoy en día no tienen nada que ver con los de hace unos años.En la actualidad, disponemos de cientos de tipos de teléfonos, televisores inteligentes y descodificadores de televisión, y el contenido debe funcionar de manera óptima en cada uno de estos formatos.Esto supone personalizar el manifiesto del vídeo para cada dispositivo, teniendo en cuenta además el tamaño de la pantalla y el ancho de banda, entre otros aspectos.Por desgracia, regresar al origen para cada una de las muchas combinaciones posibles de dispositivo y red afecta negativamente al rendimiento.

Los ingenieros de Mux, una start-up de videotecnología con sede en San Francisco que distribuye vídeo en streaming para Fox, Vimeo y otras empresas similares, afirmaron que poder manipular el contenido multimedia en el edge es una de las ventajas revolucionarias de nuestro entorno informático sin servidores.Con Compute, los archivos de manifiesto originales se almacenan en caché cerca del usuario y después se van generando versiones sobre la marcha, adaptadas a los distintos dispositivos. Esto reduce el número de trayectos de ida y vuelta al origen y optimiza el rendimiento.

Los niveles de rendimiento también han seducido a Vox Media.La empresa adapta y traduce cargas de contenido para distintos tipos de salida, por lo que personaliza tanto el contenido como la funcionalidad.«La posibilidad de ejecutar la lógica y el almacenamiento en caché en el primer punto de contacto es increíble desde la perspectiva del rendimiento», nos comentó Pablo Mercado, CTO de Vox Media, quien también afirmó que todo el equipo está entusiasmado con el potencial que tiene Compute para dar rienda suelta a la creatividad.

Un stack de programas intermedios que proporciona flexibilidad y agilidad

Al equipo de Vox Media le gusta pensar que Fastly no es solo una red de distribución de contenidos, sino una «red de distribución de negocio» en el sentido más amplio.Cada día, millones de personas interactúan con pódcast, vídeos y contenido digital del catálogo de marcas de Vox —como The Verge, New York Magazine y vox.com— y todo el tráfico circula a través de Fastly.

Vox Media trabaja actualmente en prototipos con Compute y su personal de ingeniería ya lo considera un conveniente «stack de programas intermedios» que aporta flexibilidad y agilidad a todo el negocio.En los casos en que insertar lógica nueva en sentido ascendente pueda causar fragilidad, los desarrolladores, ingenieros y personal creativo cuentan con este entorno para declarar lógica de negocio o probar nuevas funcionalidades con mayor agilidad.Cualquier elemento creado puede integrase de forma fácil, segura y más económica desde la perspectiva del desarrollador.

Nuevas capacidades de una seguridad perfectamente integrada

El personal de PerimeterX, que ofrece protección de comportamiento contra bots, está encantado con Compute: les permite añadir complejidad y lógica para mejorar su ecosistema de seguridad sin complicar excesivamente la estructura.No hay ninguna necesidad de añadir otra aplicación, y los clientes no tienen que hacer cambios en el backend para ampliar las capacidades de sus aplicaciones.La ejecución en el edge también permite gestionar con seguridad el tráfico y la actividad maliciosos, manteniéndolos lejos de las aplicaciones y los centros de datos.

«Estamos aprovechando la inmediatez de las actualizaciones de la configuración de Fastly y la posibilidad de leer y escribir código desde los diccionarios Edge», explicó Ido Safruti, CTO de PerimeterX.«Esto nos ayuda a implementar las decisiones y a hacerlo incluso con mayor independencia y en el edge, sin necesitar ni tener que eliminar el código de algunas de las API que solíamos utilizar».

En resumen

Conocer de primera mano estas experiencias tiene un valor inmenso para nosotros, porque concebimos el futuro de Compute en estrecha colaboración con nuestros clientes.

Tal y como anunciamos en nuestravisión de productos para 2021, seguiremos trabajando para poner Compute en disponibilidad general. Asimismo, hemos empezado a incorporar más lenguajes y herramientas con los que suelen trabajar los desarrolladores para facilitar la adopción masiva de la plataforma, sin importar el perfil del equipo.

Según vaya aumentando el número de organizaciones que descubren el potencial de Compute, esperamos poder compartir más relatos y aprendizajes que nos permitan escribir juntos el futuro.Para no perderte ninguna novedad de Compute, regístrate en nuestra lista de correo

Esta entrada del blog se basa en una mesa redonda que tuvo lugar en Altitude, nuestro encuentro con clientes, celebrado en noviembre de 2020.Puedes ver otras charlas sobre el futuro de Fastly y de Internet pronunciadas durante este evento virtual aquí.

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