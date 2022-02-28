Lakshmi Sharma
Chief Product & Strategy Officer, Fastly
Sí, somos más rápidos. Y también más seguros.
Ya no tienes que elegir entre velocidad y protección. Te explicamos cómo los clientes de Fastly disfrutan de una seguridad y un rendimiento fuera de serie sin complicarse la vida y con menos gastos.
Precios más bajos y claros con Fastly
A partir de hoy, ofrecemos paquetes simplificados con tarifa plana que le permiten aprovechar al máximo las ofertas de servicios de red, seguridad y computación. Es fácil probar y comprar Fastly, con una facturación predecible.
Fastly anuncia la adquisición de Glitch: un futuro de «sí al código» en el edge
En Fastly estamos encantados de anunciar la adquisición de Glitch, así como nuestra intención de seguir forjando una de las comunidades de desarrollo más apreciadas del Internet actual.
Observabilidad y supervisión en Fastly: cómo implementar una distribución inteligente y lograr un gran rendimiento con nuestros productos
En esta entrada repasamos nuestros productos de observabilidad y te contamos cómo los equipos de DevOps y SRE usan Fastly para investigar anomalías, mejorar el rendimiento y el tiempo de actividad y desarrollar soluciones basadas en la observabilidad.