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Fastly anuncia la adquisición de Glitch: un futuro de «sí al código» en el edge

Lakshmi Sharma

Chief Product &amp; Strategy Officer, Fastly

Noticias de la empresa

En Fastly estamos encantados de anunciar la adquisición de Glitch, así como nuestra intención de seguir forjando una de las comunidades de desarrollo más apreciadas del Internet actual.  

Ya desde su fundación, en 2011, Fastly se ha distinguido como una plataforma centrada en los desarrolladores, con la capacidad de ejecutar código en el edge. Hemos trabajado codo con codo con múltiples clientes para integrar nuestros sistemas en su arquitectura y sus equipos de desarrollo, y DevOps ha colaborado con nuestro personal de ingeniería y de operaciones de ingeniería a la hora de diseñar nuestros productos. Queremos seguir mejorando la facilidad de uso de Fastly para que cualquier desarrollador pueda disfrutar de las posibilidades del edge. 

El pasado febrero anunciamos una flamante colaboración con Glitch (un entorno de «sí al código» con el que los desarrolladores pueden crear aplicaciones web completas), con el objetivo de ampliar su entorno web de desarrollo y posibilitar los despliegues en Compute, el entorno de Fastly basado en WASM. Con la integración, queríamos facilitar el acceso a Compute por medio de la interfaz de Glitch, para que su comunidad de 1,8 millones de desarrolladores pudiera desplegar en nuestro potente entorno informático sin servidores el código que hubiera escrito en Glitch. Desde que empezamos a trabajar juntos, nos preguntamos cómo sería un futuro en el que uniésemos nuestras fuerzas.

Hoy, pues, es un honor para Fastly dar la bienvenida al equipo de Glitch, y tenemos mucha ilusión por conocer y dar apoyo a su espectacular comunidad de usuarios, seguidores y admiradores.

Qué nos gusta tanto de Glitch

Nos fascina lo que ha creado Glitch. Con la flexibilidad y las posibilidades de su entorno, los desarrolladores no lo pueden tener más fácil para crear aplicaciones web completas, sin tener que preocuparse por la configuración y administración de un servidor, la gestión de un DNS, la instalación de una base de datos o la mejor manera de desplegar código. Es tan sencillo como pulsar un botón para publicar tu app, mientras Glitch hace el resto entre bastidores. Hay otras plataformas que facilitan el despliegue, pero ninguna allana tanto el camino como Glitch, sobre todo cuando surge la inspiración. 

Además, Glitch también aporta inspiración por medio del código «remezclable», lo cual simplifica más si cabe el desarrollo. Si a un desarrollador le gusta una aplicación que ha creado alguien más, pero necesita hacerle unos cambios para ajustarla a su proyecto o hacer probaturas, basta con remezclarla y desplegarla. La cultura de las remezclas ha ayudado a Glitch a crear una comunidad de desarrollo en la que todo el mundo colabora para crear aplicaciones, sitios y herramientas espectaculares. ¿Te gusta un juego como Apalabrados, pero quieres una versión con códigos de aeropuertos, nombres de ciudades o tal vez palabrotas? Hay gente que las ha hecho todas y mucho más.

Esta mentalidad y facilidad de uso también ha seducido a usuarios que trabajan en grandes empresas como Google, Stripe, Twitter, Notion y Etsy. Aun con todos los recursos de los que disponen, siguen recurriendo a Glitch para montar herramientas, sitios, prototipos y demostraciones. En Fastly la usamos por las mismas razones, y también lo hacen nuestros clientes.  

El acuerdo para la adquisición de Glitch es un gran paso en nuestro compromiso por que cada uno pueda desarrollar a su manera. Compute ya permite a los desarrolladores en empresas crear aplicaciones en la red del borde de Fastly, con todo el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad que necesitan. Ahora queremos abrir todo un mundo de posibilidades para cualquier desarrollador, desde innovadores en pymes hasta aficionados, pasando por grandes organizaciones. Como resultado, ofrecemos la facilidad de uso, accesibilidad y colaboración de la comunidad de Glitch combinada con el potencial y la escalabilidad de la plataforma de edge cloud de Fastly. 

Anil Dash, CEO de Glitch, afirmó: «El cometido de Glitch siempre ha sido fomentar la creatividad facilitando el paso de la idea a la ejecución de una aplicación, por lo que estamos encantados de unirnos a Fastly y ofrecer ese potencial y esas posibilidades a muchos más desarrolladores. Nos hace especial ilusión pensar en las innovaciones que se van a crear cuando pongamos la red mundial del borde de Fastly a disposición de todos los desarrolladores que están deseando plasmar sus ideas en una aplicación». 

Todo lo que ya te encanta de Glitch y mucho más

Glitch constituye una de las comunidades creadoras más vivas de Internet, y nos llena de orgullo unirnos ahora a su trayectoria. Desde hace mucho tiempo, Fastly se ha distinguido por apoyar a la comunidad de código abierto, dar recursos a organizaciones sin ánimo de lucro, colaborar con clientes que quieren promover una comunidad digital más equitativa y defender causas en las que creemos. Tenemos muchas ganas de ver qué más pueden hacer nuestros clientes aprovechando que ahora trabajamos con Glitch.

Tras más de una década llevando esta potente red mundial, sabemos de rendimiento y escalabilidad. Los desarrolladores de Glitch tendrán acceso a nuestra plataforma descentralizada con más de 192 Tb/s (a fecha de enero de 2022). Con la integración, también podrán utilizar funcionalidades como nuestro WAF de última generación, Image Optimizer y, lo que es más importante, unos tiempos de arranque en frío por debajo del milisegundo, de la mano de Compute. Al colaborar con la activa comunidad de desarrolladores de Glitch, esperamos conocer su opinión sobre funcionalidades y capacidades apenas las lancemos, y también ver con nuevos ojos proyectos que llevan años en marcha. 

¿Por qué es tan importante esto? En pocas palabras, los desarrolladores de Glitch podrán centrarse en escribir código excepcional mientras nosotros nos encargamos del resto. Cuando desplieguen en Compute, ya no tendrán que lidiar con el temido indicador giratorio de «Cargando proyecto»: en nuestra plataforma no existen los arranques en frío. Además, pueden seguir colaborando y publicando código en la creativa comunidad de desarrollo de Glitch, puesto que nuestras empresas comparten la visión de fomentar una red más abierta y fiable.

Y ahora, ¿qué?

Desde Fastly nos comprometemos a apoyar a la comunidad de desarrollo de Glitch, a la que consideramos una de las comunidades creadoras más vivas e ilusionantes del Internet actual. Queremos que todo desarrollador con una idea siga viendo a Glitch como el sitio donde puede experimentar, probar y colaborar en torno a su idea, pero también el sitio donde puede desplegar en producción, ya sea para pasar el rato o para algo crucial de su empresa. La diferencia es que ahora será incluso mejor que antes: más rápido, escalable al instante y más seguro, con disponibilidad y soporte propios de una empresa. 

Estamos deseosos de seguir trabajando con Glitch para crear una plataforma más abierta y de fácil acceso en la que se puedan desarrollar, desplegar y hacer crecer las aplicaciones que cambiarán el mundo. Mientras tanto, nos gustaría saber qué opinas.

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