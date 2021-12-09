Lee Chen es el vicepresidente de Corporate Development and Strategic Partnerships de Fastly y actúa como patrocinador ejecutivo de nuestros productos multimedia. En Fastly, ha dirigido una amplia variedad de funciones en producto, marketing y relaciones con partners. Ha pasado los últimos 20 años en el sector de los medios de comunicación y el entretenimiento, siendo pionero en las retransmisiones en vivo por internet. Antes de incorporarse a Fastly, fundó y dirigió varias empresas emergentes de tecnología y eSports.

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