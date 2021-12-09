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Lee Chen
Vicepresidente, desarrollo corporativo y alianzas estratégicas, Fastly
Lee Chen es el vicepresidente de Corporate Development and Strategic Partnerships de Fastly y actúa como patrocinador ejecutivo de nuestros productos multimedia. En Fastly, ha dirigido una amplia variedad de funciones en producto, marketing y relaciones con partners. Ha pasado los últimos 20 años en el sector de los medios de comunicación y el entretenimiento, siendo pionero en las retransmisiones en vivo por internet. Antes de incorporarse a Fastly, fundó y dirigió varias empresas emergentes de tecnología y eSports.
Gartner nombra a Fastly «Customers’ Choice» en la categoría de CDN global en su informe «Voice of the Customer» de 2022
Nos complace anunciar que Fastly ha recibido el reconocimiento «Customers’ Choice» en la categoría de CDN globales en la edición de 2022 del informe «Voice of the Customer», que publica Gartner Peer Insights™.
El sitio web cumple 30 años: cinco ideas para los próximos 30 años
La infraestructura de la web —y las aplicaciones que diseñamos con ella— debe evolucionar sin descanso para satisfacer las necesidades cambiantes de los usuarios finales actuales y del futuro. Destacamos cinco ideas que los diseñadores actuales podrían aprovechar para impulsar el desarrollo de la web durante los próximos 30 años.