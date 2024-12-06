Gartner nombra a Fastly «Customers’ Choice» en la categoría de CDN global en su informe «Voice of the Customer» de 2022

Nos complace anunciar que Fastly ha recibido el reconocimiento «Customers’ Choice» en la categoría de CDN globales en la edición de 2022 del informe «Voice of the Customer», que publica Gartner Peer Insights™. Fastly logró la mejor valoración global de entre siete posibles proveedores, y los clientes nos concedieron la puntuación más elevada (4,8 sobre 5 estrellas). Además, una abrumadora mayoría de estos (un 97 %) nos recomendaría a otros clientes.

Reseñas de los clientes sobre Fastly: en sus propias palabras

Este reconocimiento se basa en los comentarios de usuarios reales que adquirieron, implementaron y usaron nuestra plataforma de CDN. Las palabras que nos dedican nuestros clientes son motivo de gran orgullo. A continuación, exponemos algunos testimonios:

«Estoy sumamente satisfecho con las opciones de personalización de VCL y la facilidad de uso que ofrece la CDN de Fastly. Los comerciales saben de lo que hablan y el soporte técnico siempre ha estado ahí para ayudarnos con las preguntas o los problemas que tuviéramos. Además, la documentación que acompaña a los diferentes productos y servicios es excelente». – Business Solutions Analyst, servicios de transporte

«Nos pasamos a Fastly porque buscábamos una plataforma sobre la que pudiéramos desarrollar. Los demás proveedores de CDN ofrecen lo básico en cuanto a distribución de contenidos y se parecen mucho los unos a los otros, pero Fastly es una plataforma centrada en el desarrollo con grandes posibilidades de ampliación y de personalización. Hemos podido acercar nuestra lógica empresarial al consumidor y alejarnos de las frágiles capas de almacenamiento en caché y servidores proxy que manteníamos de forma interna. El rendimiento es perfecto y la visibilidad del flujo de tráfico nos facilita mucho las cosas cuando tenemos que investigar un problema con algún origen». – Director, Software Engineering, prensa y medios de comunicación undefined

«Hemos podido comprobar que Fastly ofrece la misma solidez en la distribución de contenidos que en la seguridad web y el soporte. Fastly supone un valor añadido incalculable para nuestro negocio; es mucho más que una simple CDN. Además, nos da un soporte excepcional que no habíamos recibido de ninguna otra empresa». – Sr. Full Stack Web Dev, retailer

«Nos encanta Fastly y solo podemos decir cosas buenas. Siempre son amables y tratan de ayudarnos, por ejemplo, derivándonos a la persona que pueda prestarnos el mejor soporte». – CTO, prensa y medios de comunicación

La importancia de invertir en la experiencia del cliente

Queremos resaltar las líneas generales de los comentarios que nuestros clientes hicieron este pasado año:

Rendimiento: «Con un número de POP y una presencia en la red cada vez mayores, es evidente que Fastly es una de las CDN más rápidas del planeta». – Technical Account Manager, servicios de IT

Colaboración: «La arquitectura abierta de Fastly es el principal argumento ante otras cajas negras, como Akamai». – Head of Digital Marketing, prensa y medios de comunicación

Implementación fácil y una excelente documentación: «Implementar la plataforma tecnológica de Fastly nos permitió conocer mejor las opciones de distribución de contenidos multimedia. Quedamos impresionados por el control meticuloso que ofrecía la red de Fastly, y eso que llevábamos 15 años trabajando con soluciones CDN de la competencia. Como no somos programadores, tener que trabajar con opciones de Varnish para exprimir Fastly al máximo fue un poco abrumador al principio. Sin embargo, gracias a los ejemplos de código, las instrucciones y la excelente asistencia técnica no tardamos nada en empezar a trabajar; de hecho, la puesta en marcha fue tan bien que pensamos que habíamos pasado algo por alto». – Global Marketing Associates, sector financiero

Esta distinción es solo uno de los muchos reconocimientos del sector que Fastly ha recibido este 2022. Por ejemplo, en marzo de 2022 Gartner otorgó a Fastly el reconocimiento «Customer’s Choice» de Gartner Peer Insights en protección de aplicaciones web y API (WAAP) por cuarto año consecutivo. Además, IDC MarketScape incluyó a Fastly entre las empresas líderes del sector de las CDN comerciales en el informe «Worldwide Commercial Content Delivery Network 2022 Vendor Assessment» .

Como todos sabemos, la mejor publicidad que pueden recibir tus soluciones es que los clientes hablen bien de ti. Agradecemos todas estas palabras a nuestros clientes y esperamos seguir cumpliendo y superando sus expectativas.

«Voice of the Customer» de Gartner Peer Insights: CDN globales, abril de 2022.

«Voice of the Customer» de Gartner Peer Insights: protección de aplicaciones web y API, marzo de 2022.

El contenido de Gartner Peer Insights se compone de las opiniones de usuarios finales individuales, según sus experiencias personales con los proveedores nombrados en la plataforma. Por tanto, no se deberían considerar hechos probados ni la representación de la opinión de Gartner ni de sus filiales. Gartner no da el visto bueno a ningún proveedor, producto ni servicio mencionado en este documento y niega toda garantía, expresa o implícita, con respecto a este documento y a la exactitud o exhaustividad del mismo, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

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