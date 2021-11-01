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Lizzy Brophy
Product Marketing Manager, Compute@Edge, Fastly
Lizzy Brophy es Product Marketing Manager de Fastly y trabaja en la estrategia de comunicación y comercialización de Compute@Edge. Anteriormente se dedicó al marketing de productos y ciclo de vida en InVision. En su tiempo libre, le encanta calzarse los esquís o las botas, según la época del año, y explorar las Montañas Rocosas.
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