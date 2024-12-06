Compute, disponible para todo el mundo con una prueba gratuita

A partir de hoy, Compute, nombrado líder en el reciente informe «Forrester New Wave: Edge Development Platforms» , está disponible para todo el mundo. Además, ofrecemos un saldo gratuito para explorar la plataforma sin ataduras.

Si quieres empezar, regístrate para obtener una cuenta gratuita de Fastly , ve a la pestaña «Compute», en la que podrás iniciar un nuevo servicio, y sigue las instrucciones de la pantalla para poner en marcha tu primer servicio.

¿No sabes qué hacer luego? Aquí encontrarás un curso intensivo sobre cómo montar un experimento y ver de primera mano la flexibilidad, la seguridad y las posibilidades de Compute.

Primer paso: elegir un proyecto

Si buscas un experimento ameno para hacer tus pinitos, descubre cómo migramos el emblemático videojuego DOOM a Compute, o repasa nuestra colección de casos de uso para inspirarte. Si prefieres ver cómo puede influir en la vida real, te recomiendo que elijas uno de nuestros kits de inicio para poner en marcha un pequeño proyecto e ir aprendiendo.

Para esta entrada, echa un vistazo a nuestro kit de inicio de contenido estático . Compute te ayuda a aplicar mejoras de rendimiento, seguridad y usabilidad a servicios de cubo estáticos, como Google Cloud Storage y AWS S3. Puedes eliminar encabezados que sobren o agregar otros relacionados con la seguridad, deshacerte de cadenas de consulta, presentar de forma dinámica una página 404 y redirigir peticiones de directorios a index.html.

Segundo paso: limitar un experimento en el tiempo

A continuación, céntrate en las métricas que más te sirvan para evaluar rápidamente el potencial que pueda tener la informática en el edge para tu negocio. Siguiendo con el ejemplo del contenido estático, la clave estará en las mejoras de rendimiento, y la métrica principal será el tiempo de carga de la página. Ahora que sabes con qué caso de uso quieres experimentar y con qué criterios definirás el éxito de la prueba, puedes empezar.

Tu prueba gratuita incluye el equivalente de 50 USD como saldo computacional, que podrás utilizar para ejecutar este experimento. Sigue estos pasos para empezar:

Inicia sesión o crea una nueva cuenta de Fastly . En el apartado «Compute», haz clic en «Create Compute service» y sigue las instrucciones para instalar la CLI de Fastly. En la CLI, utiliza fastly compute init para empezar y selecciona el kit de inicio «Static Content».

Tercer paso: analizar e ir más allá

Una vez finalizado el periodo de experimentación, tómate tu tiempo para reflexionar sobre los resultados, sobre todo las métricas que se hayan visto influidas, así como el proceso general. Estas son algunas preguntas que te podrías plantear:

¿Qué mejoras he observado en las métricas de éxito que había establecido?

¿Qué otras mejoras ha habido?

¿Qué ha funcionado bien?

¿Qué aspectos estaría bien reforzar?

Con los resultados del experimento y los aprendizajes clave del proceso en la mano, podrás empezar a ir más allá a la hora de explorar la informática en el edge.

Siguientes pasos

Si, por ser finales de año, ya no habrá más cambios en el código o es una época dedicada a la investigación y la experimentación, puedes aprovechar para explorar Compute a fondo, gratis .