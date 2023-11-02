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Lucas Olslund
Performance Marketing Associate, Fastly
Lucas Olslund trabaja como Performance Marketing Associate en Fastly. Su especialidad es comparar el rendimiento de los productos de Fastly en distintas aplicaciones. Se licenció en Informática por la Universidad Estatal de Arizona e hizo las prácticas en Alarm.com, donde desarrolló API para empresas. Lucas es un experto en ingeniería del software y análisis de datos y está encantado de poder dedicarse al cien por cien a la optimización y al análisis de rendimiento de soluciones de edge cloud.
Acelera el rendimiento web: los datos que respaldan la superioridad de Fastly sobre Akamai
Descubre por qué migrar de Akamai a Fastly mejora el rendimiento de tu sitio web. Nuestros datos muestran un TTFB un 57 % más rápido y un LCP un 17 % más rápido, basado en datos reales de CrUX.
Los sitios web pisan el acelerador pasándose a Fastly
Controla todo el contenido, optimiza el rendimiento y desarrolla aplicaciones a mayor velocidad en el edge. Descubre la comparativa entre Fastly y Cloudflare.
Fastly proporciona el primer byte antes que nadie
Fastly es un 29 % más rápido que Edgio a la hora de proporcionar el primer byte, lo cual indica un mejor rendimiento y mejor LCP.
Fastly tiene un tiempo hasta el primer byte más rápido. Y eso se nota.
Fastly ofrece un tiempo hasta el primer byte (TTFB) un 43 % más rápido que la CDN de Akamai y un 32 % más rápido que otras CDN, lo cual da una muestra de los beneficios que aporta en rendimiento y LCP.