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Luis Flores
Principal Software Engineer, Fastly
Luis Flores Martinez es Principal Software Engineer en Fastly. Luis fue cliente en un empleo anterior, y en Fastly le encanta crear interfaces de usuario combinando principios de diseño y pensamiento sistémico. Se interesó por las redes cuando estaba en la escuela y es un apasionado del arte desde pequeño. Fuera del trabajo, se le puede encontrar buscando verduras frescas en San Francisco, leyendo cómics, dibujando y manteniéndose a la última del jazz y la música electrónica.
Presentamos el modo oscuro en el panel de control de Fastly
Hemos hecho caso a los comentarios recibidos y por ello el modo oscuro se convierte en la última novedad en el diseño del panel de control. Con él, podrás disfrutar de las mismas funcionalidades que con el modo claro, con algunas ventajas clave.