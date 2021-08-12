Luis Flores Martinez es Principal Software Engineer en Fastly. Luis fue cliente en un empleo anterior, y en Fastly le encanta crear interfaces de usuario combinando principios de diseño y pensamiento sistémico. Se interesó por las redes cuando estaba en la escuela y es un apasionado del arte desde pequeño. Fuera del trabajo, se le puede encontrar buscando verduras frescas en San Francisco, leyendo cómics, dibujando y manteniéndose a la última del jazz y la música electrónica.

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