Mark McDonnell
Staff Software Engineer, Developer Relations, Fastly
Puesta en marcha de un proyecto de Compute con Fastly Fiddle
La CLI de Fastly admite ahora la puesta en marcha de proyectos de Compute mediante plantillas de fiddle elaboradas en Fastly Fiddle. De este modo, los usuarios podrán montar un entorno de desarrollo local con mucha rapidez mediante cualquiera de las múltiples soluciones prediseñadas que se incluyen en la biblioteca pública de ejemplos de código de Fastly y luego podrán adaptarlas y personalizarlas según sus necesidades.
Cómo configurar tus servicios de Fastly con Terraform
Cuando empiezas a crear más en el edge, crece la importancia de desplegar lógica en el edge del mismo modo que despliegas cambios en tus propias aplicaciones e infraestructura. Hoy tomaremos algo de distancia y repasaremos de manera integral cómo configurar, gestionar y desplegar los servicios de Fastly mediante Terraform.