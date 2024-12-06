Puesta en marcha de un proyecto de Compute con Fastly Fiddle

Los desarrolladores son el futuro de las empresas

Aprende más
EmpresaEl equipo que está detrás de las mejores experiencias onlineMapa de la redUna nueva arquitectura para un internet modernoRelaciones con analistas del sectorDescubre lo que los analistas del sector opinan de FastlyNoticiasNoticias y anuncios recientesPlataformaLa plataforma que impulsa la calidad, la velocidad y la seguridad de las experiencias digitalesHistorias de clientesAsí es como se alcanza el éxito en internetEventosAsiste a eventos en el que participa FastlyVacantesÚnete al equipo que está mejorando internet

La plataforma de edge cloud de Fastly

Ver todos los productos
Distribución de contenidos (CDN)Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundoStreaming en directoOfrece experiencias de streaming en vivo sin interrupcionesStreaming de vídeo bajo demandaOfrece las mejores experiencias de vídeo bajo demandaMedia Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDNOn-The-Fly PackagerEmpaquetado de vídeo dinámico y en tiempo realImage OptimizerProcesamiento rápido de imágenes en el bordeEquilibrador de cargaControl pormenorizado sobre las decisiones de enrutamientoCifrado TLSSimplifica la gestión de TLSOrigin Connect Disfruta de línea directa con FastlyDirecciones IPGestiona fácilmente las direcciones IPHTTP3 y QUICProtocolos modernosAPI de investigación de dominiosDescubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

Un servicio tan extraordinario como los resultados

Ver todos los servicios
Servicios profesionalesAsistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribuciónServicios de entretenimiento en vivoExperiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu públicoPlanes de soporteUna asistencia inmejorable de principio a finCDN gestionadaControl y flexibilidadManaged SecurityUna protección para aplicaciones web gestionada por expertosAtención al clienteEl soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

Soluciones digitales innovadoras

Descubre todas nuestras soluciones
Streaming de contenido multimediaExperiencias de cine con el streaming en vivo y bajo demandaNuevos contenidos multimediaAlto rendimiento para los medios de comunicación del mañanaPrensa digitalContenidos en tiempo real y mejor experiencia para los lectoresRetail y comercio electrónicoExperiencias personalizadas al vuelo y a escalaServicios financierosSeguridad integrada para proteger los datos de los clientesTecnología puntaEscalabilidad instantánea al ritmo de tu crecimientoTurismo y hosteleríaExperiencias online personalizadas para tus huéspedes y viajerosFormación onlineExperiencias de aprendizaje seguras y a escalaVideojuegosImpulsa la próxima victoria de tus jugadores con descargas de juegos ultrarrápidas y segurasiGamingDistribuye experiencias de juego rápidas, seguras, ininterrumpidas y atractivas en el borde
Ahorro en infraestructuraHaz que tus gastos en la nube sean más bajos y predeciblesOptimización multinubeReduce la complejidad y unifica tus recursos en la nubeConfianza de los clientesMás información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de FastlySoluciones de privacidadDescubre cómo puedes proteger los datos de tus usuariosPanel de sostenibilidadConsulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

Herramientas para desarrollar experiencias a lo grande

Prueba Fastly gratis
DesarrolladoresNo esperes más para crear algo increíbleFast ForwardA la vanguardia de la seguridad en internetHerramientas de desarrolloLas mejores herramientas para los mejores equiposSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyComunidadInteractúa con desarrolladores de todo el mundoRegistrarseCrea una cuenta de desarrollo gratuita

Ayuda a hacer de internet un lugar más rápido, seguro y atractivo con Fastly

Por qué colaborar con FastlyAyuda a ofrecer experiencias rápidas, seguras y atractivasPartners de la nubeConoce las ventajas de combinar Fastly con tus servicios en la nubePartners de canalAmplía tu oferta y tus posibilidades con los productos de FastlyPartners de tecnología e integraciónDescubre nuestro ecosistema de partners
Accede al portal de partnersEncuentra todos los recursos para partners de Fastly en un único lugarConviértete en partnerImpulsa tu negocio distribuyendo o recomendando los productos de FastlyEncuentra un partnerTe ayudamos a encontrar el partner que necesitas

Obtén ayuda con Fastly

DocumentaciónSaca todo el partido a FastlyBiblioteca de recursosAccede a hojas de datos, informes y mucho másFastly AcademyAprendizaje práctico sobre los productos de FastlyCentro de aprendizajeConoce la tecnología que impulsa lo mejor de internetBlogNuestras reflexiones e ideas más recientesInvestigación de seguridadSeguridad reforzada por medio de la investigaciónPunto de vista de Fastly Explora conocimientos de los expertos y del sector
Centro de soporteEstamos a tu disposiciónContactoHabla con nosotros hoy mismo
Volver al blog

Síguenos y suscríbete

Puesta en marcha de un proyecto de Compute con Fastly Fiddle

Mark McDonnell

Staff Software Engineer, Developer Relations, Fastly

DevOpsIngenieríaCompute

La CLI de Fastly admite ahora la puesta en marcha de proyectos de Compute mediante plantillas de fiddle elaboradas en Fastly Fiddle. Tanto si quieres escribir código con Fiddle para luego traer tu proyecto a un entorno local como si prefieres utilizar cualquiera de los cientos de ejemplos de código de nuestro Developer Hub, el comando «fastly compute init» acaba de ganar muchísima potencia.

Poner en marcha un nuevo proyecto de Compute a través de la CLI de Fastly es una tarea rapidísima y sencilla; sin embargo, hay ocasiones en las que no conviene configurar un entorno de desarrollo local, como cuando experimentas con nuevas ideas o haces una demostración de una prueba de concepto. 

Aquí es donde Fastly Fiddle entra en acción. Te permite compartir e iterar con facilidad el código VCL o Compute con el que trabajes y conceder autorizaciones a otras personas para clonarlo y complementarlo, todo ello sin necesidad de instalar componentes o software. 

Muchas de las soluciones de muestra que recoge nuestra biblioteca de ejemplos de código ya utilizan Fiddle; de este modo, podrás ejecutar el código de ejemplo en la misma documentación. Este patrón de trabajo tiene bastante tirón en la red. Por ejemplo, servicios como Glitch y Runkit son pioneros en proporcionar capacidad de escritura de código en entornos de tiempo de ejecución preconfigurados sin apenas necesitar ajustes. Se reduce así la distancia entre la idea y su ejecución.

¿Qué ocurre entonces si, tras utilizar estas herramientas o encontrar una muestra de código, das con una solución que funciona como te gusta y quieres ponerla en práctica? Aunque quizás sientas ahora la tentación de instalar herramientas locales y configurar un entorno adecuado, ¿no crees que sería más ventajoso si convirtieras tu experimento en un proyecto real y si la conversión fuera automatizada?

Nueva pestaña: INSTALL

Los ejemplos de código de nuestro Developer Hub cuentan ahora con una nueva pestaña: INSTALL. Selecciona la implementación de lenguaje que necesites (p. ej., JavaScript). A continuación, haz clic en el enlace INSTALL, que aparece sobre el código mostrado, de modo que accedas a las opciones que tienes para adoptar ese código:

Verás que hay dos opciones para instalar el ejemplo de código: la primera crea un entorno de desarrollo local; la segunda despliega el código directamente en un servicio activo de Compute mediante nuestra nueva función «Cloud Deploy»

Inicia un proyecto local a partir de ejemplos de código

Para empezar, abre un shell de terminal y crea un directorio. A continuación, ejecuta el comando siguiente (tal y como se documenta en el paso 3 de la página de soluciones):

$ fastly compute init --from=https://fiddle.fastlydemo.net/fiddle/f077af30

Si sigues las indicaciones, obtendrás algo como esto:

Creating a new Compute project (using --from to locate package template).
✓ Initializing...
✓ Fetching package template...
✓ Updating package manifest...
✓ Initializing package...

<snip>

SUCCESS: Initialized package example

Los archivos de Fiddle se habrán cargado correctamente en tu equipo y estarán listos para abrirse en el editor que prefieras. Como alternativa, puedes ejecutar el proyecto en local mediante esto:

$ fastly compute serve
✓ Initializing...
✓ Checking latest Viceroy release...
✓ Checking installed Viceroy version...
✓ Running local server...

Dec 01 10:33:49.919  INFO checking if backend 'origin_0' is up
Dec 01 10:33:50.107  INFO backend 'origin_0' is up
Dec 01 10:33:50.107  INFO Listening on http://127.0.0.1:7676

CONSEJO: Si adjuntas la marca --watch, se habilita la funcionalidad de recarga activa.

El comando compute serve compila el código de la aplicación y, a continuación, inicia un servidor local que ejecute el proyecto de Compute. Abre http://127.0.0.1:7676 en el navegador que utilices, de modo que interactúe con la aplicación, que se ejecuta en el servidor local en tu equipo. Así, podrás confirmar si la funcionalidad opera de la manera prevista, sin tener que crear recursos reales en la cuenta de Fastly ni realizar despliegues de código en un servicio activo. 

Una vez que estés listo para realizar el despliegue en Fastly, ejecuta lo siguiente:

$ fastly compute publish

Te ayudaremos de forma interactiva a crear los recursos que necesitas para ejecutar tu código en la plataforma de Fastly, como backends y puntos de conexión de registro. Más adelante, también te echaremos una mano cargando el archivo binario compilado y activando el servicio:

There is no Fastly service associated with this package. To connect to an existing service 
add the Service ID to the fastly.toml file, otherwise follow the prompts to create 
a service now.

Create new service: [y/N] y

✓ Initializing...
✓ Creating service...

Domain: [random-funky-words.edgecompute.app]

Backend (hostname or IP address, or leave blank to stop adding backends):

✓ Initializing...
✓ Creating domain 'random-funky-words.edgecompute.app'...
✓ Uploading package...
✓ Activating version...

Manage this service at:
        https://manage.fastly.com/configure/services/PS1Z4isxPaoZGVKVdv0eY

View this service at:
        https://random-funky-words.edgecompute.app

SUCCESS: Deployed package (service PS1Z4isxPaoZGVKVdv0eY, version 1)

Ahora que ya tienes un proyecto de Compute activo y un entorno local preparado, quizás te interese convertir el código en un repositorio e insertarlo en GitHub o en el sistema de control de versiones de tu empresa. El código pasa de ser un mero ejemplo a ser parte de un desarrollo local, para luego convertirse en una aplicación activa en fase de producción, y todo ello sin copiar ni pegar; ¿no te parece que es un proceso alucinante?

Pero... ¿qué pasaría si abreviáramos el proceso eliminando el entorno de desarrollo local?

Despliega un ejemplo de código con Cloud Deploy

La pestaña INSTALL del ejemplo de código incluía dos opciones: la primera, a la izquierda, inicia el flujo de trabajo de la interfaz CLI que ya hemos tratado; la segunda, a la derecha, tiene un sugerente botón:

Si seleccionas «Deploy to Fastly», se te redirigirá a una pantalla que incluye cuatro pasos:

  1. Connect to GitHub: nos permite crear un repositorio para este Fiddle y configurar GitHub Actions.

  2. Connect to Fastly: requiere un token de la API de modo que la GitHub Action permita prestar un servicio nuevo de Compute.

  3. Create Repository: una vez que te hayas autenticado, podrás cumplimentar los detalles del repositorio que vayas a crear.

  4. Deploy Fiddle: pulsa «Deploy» para activar la creación de tu repositorio y el proceso de despliegue a través de nuestro flujo de trabajo de GitHub Actions para Compute.

Una vez que el proceso de despliegue se haya completado, aparecerán en la pantalla instrucciones complementarias sobre cómo actualizar tu proyecto:

Usa tus propios fiddles

Podrás utilizar implementaciones de tus propios fiddles para configurar un nuevo proyecto local o para instalar el código pertinente directamente en un servicio activo mediante Cloud Deploy. Los únicos requisitos para el fiddle son que tenga un título definido y que se configure como SOLO LECTURA.

Para empezar, abre Fiddle y selecciona el lenguaje que quieras utilizar para tu proyecto.

Una vez que hayas terminado de realizar iteraciones con tu código y que hayas comprobado que funciona como esperabas a través de la interfaz de usuario de Fiddle, añade un título y bloquéalo para impedir que pueda modificarse:

Entonces vuelve al menú y selecciona «Install»:

Las opciones disponibles en esa sección son las mismas que antes: o bien utilizas la CLI de Fastly para configurar un proyecto local, o bien despliegas código en un servicio activo mediante Cloud Deploy.

Pruébalo ya

Si quieres probar en primera persona la potencia de Compute, descárgate la CLI de Fastly. Además, no te olvides de consultar la biblioteca de soluciones de Fastly para descubrir todas las posibilidades que ofrece.

¿Listo para empezar?

Ponte en contacto con nosotros
Habla con un experto