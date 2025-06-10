Marshall Erwin es el Director de Seguridad de la Información en Fastly, supervisando las operaciones de seguridad, la arquitectura y el cumplimiento normativo para proteger su infraestructura global. Anteriormente, pasó ocho años en Mozilla como Chief Security Officer y jefe de privacidad, liderando iniciativas clave de seguridad de Firefox. Con más de 20 años en ciberseguridad, comenzó su carrera en la comunidad de inteligencia analizando las amenazas cibernéticas de los estados-nación y, más tarde, ayudó a dar forma a la legislación sobre ciberseguridad y seguridad nacional en el Senado.

Mostrar biografía