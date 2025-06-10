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Marshall Erwin
Chief Information Security Officer
Marshall Erwin es el Director de Seguridad de la Información en Fastly, supervisando las operaciones de seguridad, la arquitectura y el cumplimiento normativo para proteger su infraestructura global. Anteriormente, pasó ocho años en Mozilla como Chief Security Officer y jefe de privacidad, liderando iniciativas clave de seguridad de Firefox. Con más de 20 años en ciberseguridad, comenzó su carrera en la comunidad de inteligencia analizando las amenazas cibernéticas de los estados-nación y, más tarde, ayudó a dar forma a la legislación sobre ciberseguridad y seguridad nacional en el Senado.
La responsabilidad operativa sin control está minando el liderazgo en seguridad
Se exige a los CISO que rindan cuentas por las violaciones de seguridad sin darles más control sobre los sistemas y las decisiones. Marshall Erwin, CISO de Fastly, explica por qué la IA amplía la brecha entre responsabilidad, visibilidad y aplicación.
Perspectiva del CISO: Informe de conocimientos sobre amenazas del segundo trimestre de 2025
Explora el Informe de Amenazas del segundo trimestre de 2025 de Fastly a través de los ojos de nuestro CISO, Marshall Erwin. Descubre conocimientos sobre el tráfico de bots y prácticas clave de seguridad.
Perspectiva del CISO: Informe de conocimiento sobre amenazas del primer trimestre de 2025
Obtén la opinión del CISO Marshall Erwin sobre el informe de amenazas del primer trimestre de 2025 de Fastly, incluyendo cambios en los ataques al comercio electrónico, tendencias del tráfico de bots y riesgos de la cadena de suministro.