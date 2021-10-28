Como AVP of Compute@Edge Sales, Matt dirige la misión de impulsar la adopción generalizada de la tecnología de edge computing de Fastly. Durante más de una década, ha ayudado a crecer a las plataformas de SaaS B2B en sus etapas iniciales y finales, en funciones que abarcan los servicios al cliente, la ingeniería de ventas, la gestión de productos y el liderazgo de ventas. Antes de trabajar en el sector tecnológico, desarrolló sitios web en Drupal, montó una editorial centrada en la SEO y trabajó en el campo de la sostenibilidad, donde desempeñó el cargo de Senior Policy Advisor en las Naciones Unidas; además, fue el primer director de sostenibilidad en la Universidad del Sur de California (USC). Se graduó en la Universidad de California, Berkeley, y tiene un máster por la Universidad de Yale.

Mostrar biografía