Consigue 100 000 USD al mes en saldo de edge computing y disfrútalo durante nueve meses

Desde que lanzamos Compute a finales de 2019, hemos ayudado a nuestros clientes a poner en marcha cargas de trabajo de producción a nivel mundial para múltiples casos de uso , como marcos de test A/B, personalización de sitios web, migración de servicios de backend para ajustar la capacidad y reducir la latencia, autorización en el borde y enriquecimiento de tokens JWT, comprobaciones de seguridad, redireccionamientos al edge y de uso de manipulación de manifiestos, entre otros.

Los resultados han sido impresionantes. En esencia, Compute@Edge es un entorno informático general muy rápido y seguro, y casi cualquier lógica se puede ejecutar mejor en el edge . Echa un vistazo a esta demostración de cómo el emblemático videojuego DOOM puede ejecutarse de forma interactiva en Compute.

Sin embargo, aun con las ventajas probadas de la informática en el edge, algunos desarrolladores siguen sin atreverse a dar el paso por dos motivos: el coste y la curva de aprendizaje. Por eso nos hemos esforzado mucho en suavizar la curva de aprendizaje . Hoy me complace anunciar que probar Compute también es más asequible.

Por un tiempo limitado, puedes obtener 100 000 USD al mes en saldo de edge computing que podrás disfrutar durante nueve meses . ¡Anímate a crear desde ya! Sigue el enlace para más información. Antes de empezar, ten en cuenta que 1) esta oferta es temporal, y 2) cada cliente que firma un contrato con nosotros podrá disfrutar de cerca de un millón de dólares de saldo gratis.

A continuación repasaré algunas de las preguntas que suelen hacerme los desarrolladores interesados en el edge; pero si ya tienes claro que quieres probarlo, ¿a qué esperas?

¿Qué tiene de especial Compute?

El desarrollo de la informática en el edge pasa de una arquitectura monolítica a una arquitectura desacoplada de microservicios que ofrece más flexibilidad, control y velocidad para poner proyectos en marcha. Este paradigma de desarrollo, relativamente nuevo, permite a los desarrolladores desplegar código más cerca de los usuarios finales que las nubes centrales tradicionales, como AWS, GCP y Azure. De hecho, hemos desplegado la capacidad de Compute en todos nuestros POP del mundo .

Lo que hace que nuestra solución sea única es que el código, ya esté escrito en Rust, AssemblyScript o JavaScript, se precompila en el formato binario de WebAssembly y se puede ejecutar en cuestión de microsegundos en cuanto un usuario lo solicita en cualquiera de nuestros POP . Esta forma tan rápida y segura de trabajar con la informática en el edge aporta mucho valor a empresas con cargas de trabajo en las que la latencia tiene una gran repercusión. Valoramos tanto la latencia que estamos creando una nueva generación de productos mediante Compute. Es de esperar que haya muchas más aplicaciones en el futuro que aprovechen esta tecnología de base.

Además, Compute fue una de las dos soluciones reconocidas como «líder» en el informe «Forrester New Wave™: Edge Development Platforms» del 4.º trimestre de 2021 , lo que consolida su papel de referencia en el creciente mercado de la informática en el edge.

«Es fácil desarrollar en Compute, y aún más desplegar. En Edgemesh, siempre nos centramos en dos aspectos: el rendimiento y la estabilidad. En cuanto empezamos a trabajar con Fastly en producción, nuestros clientes notaron que todas las métricas de rendimiento mejoraron de inmediato. Sin ir más lejos, el tiempo hasta el primer byte se dividió por cinco de media. Si las mejoras en el promedio son importantes, la estabilidad a esa velocidad es clave. En este sentido, los clientes están observando reducciones significativas en la latencia en todos los KPI, impulsados por el tiempo de respuesta estable y constante que sacamos del edge de Fastly. Al desplegar nuestra solución tecnológica conjunta, es como si un mago chascara los dedos: todas las métricas de rendimiento de nuestros clientes bajan al instante y se mantienen ahí. Después de poner en marcha la nueva solución para nuestros clientes, han visto de inmediato cómo la velocidad influye en los ingresos». Jake Loveless, CEO de Edgemesh

Cuándo se recomienda usar Compute

Ahora que ya sabes algunas de las razones que están impulsando la adopción de Compute, hablemos de cuándo usarlo. No haré un repaso exhaustivo, pero dejadme exponer los patrones más habituales que he observado y los motivos por los cuales los desarrolladores consideran que Compute es el mejor entorno de desarrollo:

Acceso y modificación del cuerpo : Compute te permite acceder a todo el cuerpo de la petición y la respuesta, y modificarlo. Eso es lo que hacen muchos clientes actuales en el edge; en vez de enviar el cuerpo al origen para manipularlo, unir el contenido y personalizarlo.

Cuellos de botella en el backend : la experiencia de usuario depende de una llamada al backend, que suele aumentar la latencia. Mientras se carga la página y la experiencia, el usuario final tiene que esperar a que lleguen las respuestas del backend para autenticarse , personalizar u obtener datos, todo lo cual podría ocurrir en el edge.

Llamadas al backend serializadas : los usuarios se ven obligados a esperar a que llegue un conjunto de llamadas serializadas al backend, de modo que cada respuesta se acumula en el cálculo o la finalización de la experiencia de uso. En cambio, Compute puede atender y llamar a múltiples backends de forma asíncrona. Así, las respuestas resultantes pueden permanecer en la memoria mientras se ejecutan funciones y ciclos de cálculo, y el contenido se une en el edge mucho más rápidamente.

Edges actuales lentos : para muchos clientes, la velocidad ultrarrápida de Compute ha sido una agradable sorpresa. No todos los edges son iguales: al eliminar prácticamente los inicios en frío gracias a la implementación de Wasm y atribuir una cantidad increíble de CPU cada vez que se ejecuta una función, ofrecemos una velocidad que da alas a tus aplicaciones.

Infraestructura cara y engorrosa : varios clientes han logrado eliminar por completo el hardware y los servidores en la nube que tienen que gestionar en ciertas partes del stack. No hace falta realizar el mantenimiento de la infraestructura cuando se puede poner en marcha bajo demanda de una forma más rentable.

Necesidad de procesos rápidos y seguros: con Compute, aislamos por completo el tiempo de ejecución de cada respuesta y, en cuanto se completa la función, suspendemos el entorno. Así mitigamos la posibilidad de ataques de canal lateral y la preocupación por el ruido o posibles vulnerabilidades. A diferencia de las soluciones que tomaron la vía fácil de poner las instancias aisladas de V8 de Chrome a disposición en el edge (para después cambiarle el nombre por informática sin servidores en el edge), nosotros no dejamos el tiempo de ejecución abierto para procesos posteriores. Cada respuesta tiene su propio tiempo de ejecución seguro, y podemos hacerlo así porque hemos eliminado prácticamente los inicios en frío, que ahora se realizan en cuestión de microsegundos. Muchos clientes necesitan este nivel de seguridad para adoptar la informática en el edge a escala.

¿Cómo predecir los costes?

Como se basan en la cantidad de peticiones, la memoria y la CPU utilizadas, puede resultar difícil predecir los costes relacionados con Compute. Según el modelo de precios actual, el código que escribes y la velocidad de tus llamadas al backend afectan a los costes. Sin embargo, una vez creada y probada una carga de trabajo, podemos observar las propiedades de la carga de trabajo y proporcionar una calculadora que permita prever los costes con precisión.

La falta de visibilidad de los costes es, en parte, la razón por la que hemos introducido esta oferta temporal , que rebaja la barrera para probar y crear. La oferta da 90 días para probar Compute gratis. Si no te convence tras ese periodo, puedes cancelar sin compromiso alguno, pero si decides seguir, te damos otros seis meses con hasta 100 000 USD gratis al mes. Solo facturaremos los últimos seis meses del contrato de 15 meses y, para entonces, ya sabrás si tus casos de uso de edge computing aportan valor, y cuáles son los costes.

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