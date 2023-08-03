Matthew Mathur
Senior Security Researcher, Fastly
¿Qué es CVE-2026-23869? Alerta de seguridad de React Server Components
CVE-2026-23869: vulnerabilidad de denegación de servicio de gravedad alta en React Server Components. Consulta las consecuencias, las versiones afectadas y obtén protección inmediata con un parche virtual.
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El informe sobre amenazas del segundo trimestre de 2025 de Fastly revela cómo Meta, OpenAI y otros están configurando el tráfico web y qué deben hacer las organizaciones para mantener el control.
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Presentamos el informe de amenazas y efecto red de Fastly, que arroja conclusiones basadas en datos únicos recopilados entre abril y junio de 2023