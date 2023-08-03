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Bots de IA en el segundo trimestre de 2025: Tendencias del informe sobre amenazas de Fastly Matthew Mathur, David King, + 1 más El informe sobre amenazas del segundo trimestre de 2025 de Fastly revela cómo Meta, OpenAI y otros están configurando el tráfico web y qué deben hacer las organizaciones para mantener el control. 19 de agosto de 2025

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CVE-2023-30534: deserialización no segura en las versiones de Cacti anteriores a la 1.2.25 Equipo de Security Research de Fastly, Matthew Mathur Hemos descubierto dos instancias de deserialización no segura en las versiones de Cacti anteriores a la 1.2.25 que hemos identificado como CVE-2023-30534. 03 de octubre de 2023