Mike Johnson
Chief Information Security Officer, Fastly
Dos tendencias clave para el futuro de tu equipo de seguridad en 2022 y 2023
En 2020, el mundo cambió con la llegada del coronavirus, que generó gran incertidumbre sobre el futuro en las organizaciones. En esas circunstancias, es posible que los líderes en seguridad se preguntaran si sus enfoques, procesos y herramientas de negocio tradicionales podrían sobrellevar los cambios surgidos a raíz de la pandemia.
Estrategia de continuidad del negocio ante la invasión a Ucrania
A medida que la invasión a Ucrania se agrava, en Fastly no dejamos de supervisar el estado, la disponibilidad y el rendimiento de nuestra red de edge cloud, ni tampoco de mantener una comunicación estrecha con nuestros clientes. Tenemos la tranquilidad de que nuestra red y productos son resilientes y seguros. Nuestra red y productos siguen comportándose de manera impecable y están plenamente operativos.
El sitio web cumple 30 años: proteger el futuro de Internet
Para crear experiencias web más seguras y resilientes, debemos diseñar, desarrollar y ejecutar aplicaciones priorizando la seguridad, y entender cómo el bagaje de estos 30 años influye en nuestra visión del futuro de la seguridad.