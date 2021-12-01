Dos tendencias clave para el futuro de tu equipo de seguridad en 2022 y 2023 Mike Johnson En 2020, el mundo cambió con la llegada del coronavirus, que generó gran incertidumbre sobre el futuro en las organizaciones. En esas circunstancias, es posible que los líderes en seguridad se preguntaran si sus enfoques, procesos y herramientas de negocio tradicionales podrían sobrellevar los cambios surgidos a raíz de la pandemia. 11 de agosto de 2022

Estrategia de continuidad del negocio ante la invasión a Ucrania Mike Johnson, Kim Ogletree A medida que la invasión a Ucrania se agrava, en Fastly no dejamos de supervisar el estado, la disponibilidad y el rendimiento de nuestra red de edge cloud, ni tampoco de mantener una comunicación estrecha con nuestros clientes. Tenemos la tranquilidad de que nuestra red y productos son resilientes y seguros. Nuestra red y productos siguen comportándose de manera impecable y están plenamente operativos. 01 de marzo de 2022