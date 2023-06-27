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Mili Mathews
Partner Marketing Manager, Technology Alliances, Fastly
Como Partner Marketing Manager de Fastly, Mili gestiona nuestras colaboraciones tecnológicas y trabaja codo con codo con nuestros partners de servicios en la nube. Antes de entrar en Fastly, formó parte de equipos de estrategias de partners y marketing en empresas de los sectores tecnológico e inmobiliario. Cuando no está trabajando, lo que más le gusta es viajar y adentrarse en la naturaleza.
Prueba Fastly gratis mediante AWS Marketplace
Ya lo tienes más fácil para probar la CDN de Fastly, a través de AWS Marketplace, con una cuenta gratuita y sin compromiso.
Fastly, nombrado socio con competencia en seguridad de AWS
Fastly ha obtenido esta distinción por ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de seguridad en la nube gracias a nuestras tecnologías de eficacia probada y los amplios conocimientos de nuestros equipos.