Fastly, nombrado socio con competencia en seguridad de AWS

Nos alegramos de anunciar el nombramiento de Fastly como socio con competencia en seguridad de AWS (Amazon Web Services). Fastly ha obtenido esta distinción por ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de seguridad en la nube gracias a la eficacia probada de nuestro WAF de última generación y la amplia experiencia de nuestros equipos. Este reconocimiento se suma a los muchos que ya ha recibido nuestro WAF de última generación, al que Gartner ha nombrado recientemente «Customers’ Choice» en la categoría de protección de aplicaciones web y API por quinto año consecutivo, y destaca nuestra encomiable labor en el ámbito de la seguridad.

«Esto supone otro logro increíble para quienes trabajamos en Fastly y es fiel reflejo de nuestra excelente relación con Amazon Web Services. Nos alegramos mucho de que AWS haya reconocido nuestra experiencia en materia de seguridad. Creemos que esto pone aún más de manifiesto el valor y las facilidades que aportan nuestras soluciones a los clientes», ha declarado Erica Ford, Cloud Partner Director en Fastly. «La disponibilidad de nuestros productos en AWS Marketplace es otro gran ejemplo de lo mucho que nos esforzamos por simplificar el proceso de compra a través de nuestros partners».

Para recibir este reconocimiento, los integrantes de la red de socios de AWS deben tener conocimientos avanzados de Amazon Web Services e integrar sus soluciones a la perfección en el sistema. La competencia en seguridad de AWS distingue a Fastly como un socio de la red que ofrece tecnologías diseñadas para ayudar a las organizaciones a adoptar, desarrollar y desplegar soluciones de protección complejas en AWS.

Cuando las organizaciones quieren crear experiencias digitales que sean seguras, rápidas y fiables para clientes de todo el mundo, los amplios conocimientos de Fastly en materia de seguridad le permite satisfacer sus necesidades. El WAF de última generación de Fastly contribuye a aumentar la protección y mantener la fiabilidad de los sitios web sin renunciar a la velocidad, todo ello con un coste total de propiedad muy reducido. A diferencia de los WAF antiguos que no se integran bien con los despliegues automatizados y los stacks tecnológicos actuales, el WAF de última generación de Fastly se puede desplegar de forma nativa en cualquier entorno de AWS, entre ellos EC2, Lambda, Fargate y App Mesh.