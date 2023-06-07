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Orlando Barrera II
Senior Security Technical Account Manager, Fastly
Orlando Barrera II es Senior Security Technical Account Manager en Fastly (anteriormente en Signal Sciences). Lleva varios años ejerciendo como especialista en seguridad en Austin (Texas), ha publicado informes de vulnerabilidades y ha participado como ponente en eventos como BSides, Rochester Security Summit, LASCON y HouSecCon. Es licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad Estatal de Texas.
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