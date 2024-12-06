Verificación de malware en el edge y reducción de «incidentes de cifrado» de ransomware

Los desarrolladores son el futuro de las empresas

Aprende más
EmpresaEl equipo que está detrás de las mejores experiencias onlineMapa de la redUna nueva arquitectura para un internet modernoRelaciones con analistas del sectorDescubre lo que los analistas del sector opinan de FastlyNoticiasNoticias y anuncios recientesPlataformaLa plataforma que impulsa la calidad, la velocidad y la seguridad de las experiencias digitalesHistorias de clientesAsí es como se alcanza el éxito en internetEventosAsiste a eventos en el que participa FastlyVacantesÚnete al equipo que está mejorando internet

La plataforma de edge cloud de Fastly

Ver todos los productos
Distribución de contenidos (CDN)Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundoStreaming en directoOfrece experiencias de streaming en vivo sin interrupcionesStreaming de vídeo bajo demandaOfrece las mejores experiencias de vídeo bajo demandaMedia Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDNOn-The-Fly PackagerEmpaquetado de vídeo dinámico y en tiempo realImage OptimizerProcesamiento rápido de imágenes en el bordeEquilibrador de cargaControl pormenorizado sobre las decisiones de enrutamientoCifrado TLSSimplifica la gestión de TLSOrigin Connect Disfruta de línea directa con FastlyDirecciones IPGestiona fácilmente las direcciones IPHTTP3 y QUICProtocolos modernosAPI de investigación de dominiosDescubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

Un servicio tan extraordinario como los resultados

Ver todos los servicios
Servicios profesionalesAsistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribuciónServicios de entretenimiento en vivoExperiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu públicoPlanes de soporteUna asistencia inmejorable de principio a finCDN gestionadaControl y flexibilidadManaged SecurityUna protección para aplicaciones web gestionada por expertosAtención al clienteEl soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

Soluciones digitales innovadoras

Descubre todas nuestras soluciones
Streaming de contenido multimediaExperiencias de cine con el streaming en vivo y bajo demandaNuevos contenidos multimediaAlto rendimiento para los medios de comunicación del mañanaPrensa digitalContenidos en tiempo real y mejor experiencia para los lectoresRetail y comercio electrónicoExperiencias personalizadas al vuelo y a escalaServicios financierosSeguridad integrada para proteger los datos de los clientesTecnología puntaEscalabilidad instantánea al ritmo de tu crecimientoTurismo y hosteleríaExperiencias online personalizadas para tus huéspedes y viajerosFormación onlineExperiencias de aprendizaje seguras y a escalaVideojuegosImpulsa la próxima victoria de tus jugadores con descargas de juegos ultrarrápidas y segurasiGamingDistribuye experiencias de juego rápidas, seguras, ininterrumpidas y atractivas en el borde
Ahorro en infraestructuraHaz que tus gastos en la nube sean más bajos y predeciblesOptimización multinubeReduce la complejidad y unifica tus recursos en la nubeConfianza de los clientesMás información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de FastlySoluciones de privacidadDescubre cómo puedes proteger los datos de tus usuariosPanel de sostenibilidadConsulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

Herramientas para desarrollar experiencias a lo grande

Prueba Fastly gratis
DesarrolladoresNo esperes más para crear algo increíbleFast ForwardA la vanguardia de la seguridad en internetHerramientas de desarrolloLas mejores herramientas para los mejores equiposSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyComunidadInteractúa con desarrolladores de todo el mundoRegistrarseCrea una cuenta de desarrollo gratuita

Ayuda a hacer de internet un lugar más rápido, seguro y atractivo con Fastly

Por qué colaborar con FastlyAyuda a ofrecer experiencias rápidas, seguras y atractivasPartners de la nubeConoce las ventajas de combinar Fastly con tus servicios en la nubePartners de canalAmplía tu oferta y tus posibilidades con los productos de FastlyPartners de tecnología e integraciónDescubre nuestro ecosistema de partners
Accede al portal de partnersEncuentra todos los recursos para partners de Fastly en un único lugarConviértete en partnerImpulsa tu negocio distribuyendo o recomendando los productos de FastlyEncuentra un partnerTe ayudamos a encontrar el partner que necesitas

Obtén ayuda con Fastly

DocumentaciónSaca todo el partido a FastlyBiblioteca de recursosAccede a hojas de datos, informes y mucho másFastly AcademyAprendizaje práctico sobre los productos de FastlyCentro de aprendizajeConoce la tecnología que impulsa lo mejor de internetBlogNuestras reflexiones e ideas más recientesInvestigación de seguridadSeguridad reforzada por medio de la investigaciónPunto de vista de Fastly Explora conocimientos de los expertos y del sector
Centro de soporteEstamos a tu disposiciónContactoHabla con nosotros hoy mismo
Volver al blog

Síguenos y suscríbete

Verificación de malware en el edge y reducción de «incidentes de cifrado» de ransomware

Liz Hurder

Gerente sénior de marketing de producto, Seguridad, Fastly

Orlando Barrera II

Senior Security Technical Account Manager, Fastly

Seguridad

Si nos fijamos en los últimos titulares relacionados con el malware, el ransomware y los «incidentes de cifrado», parece evidente que trazar una estrategia de defensa exhaustiva es fundamental para que no haya un único punto de error en toda la arquitectura de red.

Para proteger la capa de la aplicación, es clave poder contrastar la reputación de un archivo, imagen u otro contenido con una API. Mucha gente cree que la mejor forma de hacerlo es disponer de un entorno local en el que analizar el malware, como el sistema automatizado de Cuckoo. Sin embargo, la interpretación de los resultados del análisis requiere conocimientos específicos del dominio.

¿Y si pudieras hacerlo en el borde de la red y asegurarte de que una petición maliciosa jamás alcance tu origen? ¿Y si, además, pudieras hacerlo en una plataforma que te da acceso a las interpretaciones de los resultados del análisis de varias fuentes sin realizar un análisis local? 

Fastly pone a tu alcance su WAF de última generación para proteger tus aplicaciones y tus API allá donde se encuentren, así como una infraestructura muy fiable que vela por el rendimiento y la disponibilidad de tu sitio web. Nuestra capacidad para examinar el malware en el edge combina nuestra seguridad y nuestros productos de distribución líderes del sector, lo que nos permite tomar decisiones mejor fundadas a la hora de bloquear y reducir tanto la carga en el origen como los costes. Si quieres evitar que los archivos maliciosos entren en contacto con tu infraestructura, sigue leyendo para conocer las ventajas de desplegar el WAF de última generación en el edge y ver algunos ejemplos.  

Protección contra malware en el edge

La informática en el edge, que permite a los dispositivos procesar peticiones de datos más cerca del borde de la red, está transformando las operaciones de las empresas y mejorando considerablemente la experiencia de los usuarios finales. Por ejemplo, una empresa que vende entradas puede distribuir tokens de sala de espera para los conciertos más esperados, y una aerolínea puede precargar las preferencias de asientos y comidas a partir de los datos de los viajeros. Cuando este tipo de información se almacena y distribuye en el borde de la red, los clientes están más satisfechos, los costes de origen se reducen y las empresas son más competitivas. 

Dicho esto, la informática en el edge no solo mejora la experiencia de los clientes, sino también la mitigación de amenazas. Los ataques de ransomware ahora mismo están al alza y pueden tener graves consecuencias, sobre todo para el sector sanitario y los organismos gubernamentales. Según Malwarebytes, «el pasado febrero, el ransomware como servicio (RaaS) de uso más extendido publicó los nombres de 126 víctimas en su sitio web, cifra récord desde que empezamos a llevar un registro de las filtraciones en febrero de 2022».

La efectividad del ransomware se debe en buena medida a la facilidad con la que pasa desapercibido, y es que un solo clic en un archivo o enlace infectado puede bloquear a toda una organización. La regla de oro para mitigar la mayoría de las amenazas es seguir una estrategia de defensa exhaustiva, como aplicar revisiones al software con frecuencia y proteger los puntos de conexión. No obstante, el análisis y la verificación del malware en el edge puede llevar la seguridad a otro nivel. 

Motivos por los que tener las aplicaciones en el edge

Muchas empresas optan por trasladar sus aplicaciones al borde de la red porque las ventajas de gestionar su tráfico lejos del origen se aprecian de inmediato. Al desplegar el WAF de última generación en el edge, se crea una capa defensiva de alto rendimiento con los beneficios que describimos a continuación.

  • Velocidad: como las peticiones se examinan más rápidamente que en el origen, los puntos de conexión que pueden estar expuestos se mantienen mejor protegidos. 

  • Visibilidad: los clientes pueden utilizar puntuaciones procedentes de varias fuentes y basadas en la reputación, así como distintos motores de análisis, para obtener una visión más integral de la validez de una petición.

  • Ahorro: el uso de la infraestructura de puntos de presencia de Fastly reduce la latencia y los costes de origen al detener las peticiones no válidas antes de que se ejecuten. 

Así funciona en el edge de Fastly

Fastly puede ayudarte a contrastar el contenido de la carga de un archivo con la API de reputación que más te convenga. Este ejemplo de Fiddle ilustra la asignación de un hash al cuerpo del mensaje POST y su posterior verificación mediante la API VirusTotal

En el ejemplo puedes ver que el resultado del análisis de virus (es decir, «virus-scan-result») es la incorporación del encabezado de la petición, que contiene la reputación y la puntuación de los elementos maliciosos de acuerdo con VirusTotal.

Con el SDK de JavaScript en Compute, tu equipo de desarrollo puede crear una lógica compleja utilizando un lenguaje de sobra conocido. Esto te permitirá definir condiciones de seguridad personalizadas y gestionar las acciones que se llevan a cabo en la petición antes de enviarla a las aplicaciones en el backend.  

Puedes controlar fácilmente la inspección de contenidos mediante la ruta de petición «/upload», el tipo de contenido en la aplicación mediante «application/pdf» u otros atributos. Echa un vistazo a nuestra documentación de JS Compute para obtener más información sobre el objeto Request.

Gracias al enriquecimiento de los datos en el edge, podrás decidir qué contenido tiene acceso a tus aplicaciones con conocimiento de causa.  

En Fastly nos esforzamos al máximo para que nuestros clientes puedan proteger sus aplicaciones web mediante la distribución de contenidos en el edge. Nuestro entorno de JS Compute te ayudará a defender tu aplicación del malware y el ransomware, dos amenazas cada vez mayores. Si quieres adelantarte a los atacantes, desplazar el perímetro de seguridad al edge es la solución.  

Las ventajas de la informática sin servidores en el edge no se limitan a la seguridad. Aquí puedes informarte sobre otros casos de uso.

Ponte en contacto con nosotros si tu equipo encargado de la seguridad de las aplicaciones web o tú queréis conocer a fondo Compute, JS Compute o el WAF de última generación de Fastly. Nuestro equipo de servicios profesionales trabajará mano a mano con vosotros para reforzar la estrategia de seguridad.

¿Listo para empezar?

Ponte en contacto con nosotros
Habla con un experto