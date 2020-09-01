Una de las tareas de Patrick como Principal Software Engineer en la oficina del CTO de Fastly es ayudar a crear una red más rápida para todo el mundo. Antes de trabajar en Fastly, colaboró en el diseño de los sitios web de algunos de los medios de comunicación más grandes del mundo, como The Guardian y Financial Times. Cuando no está hablando o despotricando sobre el rendimiento, le gusta pasar tiempo con su familia, descubrir lugares nuevos y disfrutar de una buena comida.

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