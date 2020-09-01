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Patrick Hamann
Principal Software Engineer, Fastly
Una de las tareas de Patrick como Principal Software Engineer en la oficina del CTO de Fastly es ayudar a crear una red más rápida para todo el mundo. Antes de trabajar en Fastly, colaboró en el diseño de los sitios web de algunos de los medios de comunicación más grandes del mundo, como The Guardian y Financial Times. Cuando no está hablando o despotricando sobre el rendimiento, le gusta pasar tiempo con su familia, descubrir lugares nuevos y disfrutar de una buena comida.
Desplegar un registro de errores de red con Compute
Hemos probado el registro de errores de red (NEL) con Fastly Insights y hemos descubierto que el procesamiento de informes de NEL es un excelente caso de uso de Compute. En esta entrada veremos cómo creamos una canalización de informes de NEL, analizaremos las áreas que podían optimizarse y, por último, explicaremos la forma en que Compute ayudó a solucionar estos problemas mejorando, de paso, el rendimiento y la seguridad.