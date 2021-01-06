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Rob Bushell
Principal Product Manager
Rob Bushell, Staff Product Manager en el equipo de servicios de redes de Fastly, trabaja en productos relacionados con redes. Antes de entrar en Fastly, se dedicó al análisis de redes y los productos de operaciones en Oracle Cloud, Dyn y Renesys.
Mejorar la disponibilidad de la red con Precision Path
Fastly presenta Precision Path para abordar los problemas de congestión breve de la red, y así mejorar la protección frente a problemas transitorios de los proveedores en las peticiones al servidor de origen y facilitar una distribución de contenido más robusta a tus usuarios finales.