Mejorar la disponibilidad de la red con Precision Path

Hace poco más de un año, presentamos nuestra tecnología de recuperación rápida de fallos en rutas como una manera de mejorar la conectividad para los usuarios que solicitan contenido de la plataforma de edge cloud de Fastly. Actualmente, estamos complementando esta solución con tecnología pensada para mejorar el rendimiento en todas las rutas de Internet entre tu servidor de origen y la red de Fastly.

En conjunto, las mejoras que aporta Precision Path abarcan las conexiones entre el usuario y Fastly, y entre el origen y Fastly. El despliegue de Precision Path en toda la plataforma de Fastly y para todos los clientes proporciona lo siguiente:

Una mejor protección frente a los problemas transitorios del proveedor con respecto a las peticiones al servidor de origen.

Una distribución de contenido más robusta para tus usuarios finales.

Pero lo mejor de todo es que Precision Path ofrece detección y mitigación de fallos en tiempo real, totalmente automatizadas y con recuperación automática para todo el tráfico de la red de Fastly. No es que arregle todos y cada uno de los problemas, pero nos acerca bastante a ese objetivo.

Veamos a continuación cómo funciona.

El reto: las «inclemencias» de Internet

En Internet se producen interrupciones de distinta envergadura. Algunas son lo bastante importantes como para llamar la atención a escala mundial , pero a menudo se trata de eventos que, a pesar de suceder rápidamente, deterioran el rendimiento a su paso. Esto puede afectar a la capacidad de Fastly (o de cualquier proveedor de distribución de contenido) para acceder a los servicios de origen del cliente y obtener el contenido nuevo o actualizado que se requiere. Y esto, a su vez, puede presentar errores 5xx de servidor HTTP a los usuarios finales.

En un día cualquiera, cualquier proveedor de tránsito de Internet de cualquier parte del mundo puede experimentar entre unos pocos y unos cientos de esos episodios transitorios y de corta duración que deterioran el rendimiento o la conectividad, y que se conocen como «inclemencias de Internet». A partir del análisis del tráfico de nuestra red mundial, estimamos que una parte considerable de los errores de recuperación en el origen que terminan trasladándose a los usuarios finales se debe a esos problemas transitorios de los proveedores que tienen lugar entre nosotros y el origen de nuestros clientes. Las técnicas actuales del sector, como los cambios de enrutamiento BGP, a menudo equivalen a matar moscas a cañonazos, y muchas veces los problemas consiguen traspasar antes incluso de que se propaguen los cambios de BGP.

La solución: Precision Path al rescate

Con Precision Path, Fastly puede ahora detectar automáticamente y en tiempo real los problemas de conexión en origen y desviarlos a otras rutas para reducir considerablemente los errores y mejorar la experiencia del usuario final. Precision Path ya se incluye en nuestra plataforma de distribución para todos los clientes.

Vale, ¿pero cómo funciona? Para abordar la degradación transitoria de rutas, Precision Path:

Detecta los problemas de conexión del origen.

Activa herramientas de mitigación en tiempo real, como el redireccionamiento automático del proveedor a los orígenes afectados.

Ofrece visibilidad puntual de los eventos y los resultados de las mitigaciones.

En concreto, ahora Precision Path supervisa constantemente todas las conexiones de origen en todos y cada uno de los POP de Fastly en el mundo. Tan pronto como detecta una conexión de origen con un rendimiento insuficiente, identifica automáticamente todas las rutas alternativas posibles al origen afectado y redirecciona la conexión hacia la mejor opción. Todo esto sucede en tiempo real y a menudo nos permite restablecer correctamente la conexión de origen antes de que se presenten errores 5xx a los usuarios finales.

Si imaginamos la distribución en Internet como una típica cadena de suministro, entonces el rápido redireccionamiento de rutas de Precision Path equivaldría a utilizar un software de navegación en carretera que nos desviara para evitar un atasco en la autopista, pero siempre guiándonos por la mejor ruta posible hacia nuestro destino (solucionando la congestión desde el edge hasta el usuario). El nuevo redireccionamiento de las conexiones de origen de Precision Path equivaldría a abrir una nueva área de carga y descarga en una autopista alternativa en tu instalación de transporte (el POP).

Precision Path garantiza la selección automatizada de extremo a extremo de las mejores rutas de Internet para distribuir el contenido a los usuarios desde los servidores de origen. Hemos estado probando esta nueva tecnología desde marzo de 2020 y hemos obtenido algunos resultados impresionantes en eventos de red de proveedores específicos, como el desvío de considerables volúmenes de tráfico de los centros de datos afectados hacia rutas alternativas durante una reciente y breve interrupción del servicio que afectó a uno de nuestros proveedores. Somos conscientes de que Precision Path no puede resolver todos los problemas, pero nos satisface enormemente ir mejorando la fiabilidad y el rendimiento de nuestra infraestructura más allá del edge para nuestros clientes.