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Robyn Bean
Senior Product Marketing Manager, Content Delivery
Robyn Bean es Senior Product Marketing Manager del negocio de distribución de contenidos de Fastly. Residente en Denver, Colorado, se centra en comunicar cómo Fastly ayuda a los desarrolladores a resolver los retos actuales de entrega de contenidos para mejorar el rendimiento, la productividad y la escalabilidad.
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