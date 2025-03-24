Introducción a Object Storage de Fastly: desde la integración de CDN hasta la computación sin servidor

Nos encanta el nivel de interés y el grado de adopción de Object Storage de Fastly desde que, hace tan solo unos meses, lo pusimos a disposición del público. Pone de relieve lo mucho que los desarrolladores han deseado una solución de almacenamiento rentable y sin complicaciones que funcione con las herramientas que ya tienen y ayude a agilizar la productividad. En caso de que te hayas perdido el anuncio, Object Storage de Fastly ofrece una API compatible con S3, sin cuotas de tráfico de origen, para que los desarrolladores creen, el almacenen y escalen sus aplicaciones fácilmente.

Para ayudar a los desarrolladores a empezar, hace poco publicamos una serie de artículos en el blog con información detallada y ejemplos de código. Echa un vistazo a los aspectos más destacados relativos al uso de Object Storage de Fastly con tu CDN o servicios de computación y a la utilización de herramientas populares como SFTPGo para la gestión y el intercambio de archivos.

CDN y Object Storage de Fastly funcionan mejor juntos

Esta guía completa te explica el proceso de integración de Object Storage con el servicio CDN de Fastly para que puedas servir activos desde tu propia URL en cuestión de minutos. Aprenderás todo, desde cómo generar tus claves de acceso a Object Storage, hasta cómo crear e interactuar con buckets y usar fragmentos de código VCL, que se pueden copiar y pegar, para conectar tu CDN al bucket de almacenamiento. La guía también incluye recomendaciones para usar Segmented Caching de Fastly con archivos grandes y la función Streaming Miss para optimizar la distribución y reducir la latencia.

Usa los clientes de S3 que ya utilizas, incluso en Fastly Compute

Para los desarrolladores que utilizan Fastly Compute , los SDK oficiales de AWS ofrecen una ruta sencilla para acceder a Object Storage de Fastly. Este enfoque es compatible con lenguajes populares como Go, JavaScript y Rust, lo que permite un manejo intuitivo de los objetos S3. Este completo artículo te guía con ejemplos de código detallados en cada idioma, mostrando cómo adaptar estas bibliotecas externas a entornos de Fastly Compute, y simplifica el proceso de aprovechar Object Storage de Fastly con activos de código e integraciones de servicios de AWS ya existentes. Estos ejemplos te pueden servir como hoja de ruta práctica para usar Object Storage en tus proyectos Compute.

Funciona con todas las herramientas compatibles con S3 del ecosistema: pruébalo hoy mismo con SFTPgo

En esta guía , examinamos una herramienta popular compatible con S3, SFTPGo , para interactuar con tus datos. SFTPGo sirve como herramienta backend para gestionar y compartir archivos almacenados en Object Storage de Fastly. Al instalar SFTPGo, integrar Object Storage de Fastly como backend y configurar cuentas de usuario, accedes a una interfaz fácil de usar para operaciones de archivos en la que puedes crear fácilmente enlaces compartibles de archivos o carpetas y colaborar con otras personas. Lo bonito de este método radica en su sencillez: puedes gestionar tus archivos de forma eficaz sin necesidad de configuraciones complejas, por lo que resulta accesible incluso para quienes carecen de amplios conocimientos técnicos.

Optimiza los flujos de trabajo y reduce los costes

Si buscas optimizar el rendimiento de tu CDN, crear aplicaciones sin servidor o simplemente disfrutar utilizando herramientas conocidas que te ayudan a gestionar tus datos, Object Storage de Fastly te ofrece una solución rentable y flexible para tu próximo proyecto. Explora las infinitas posibilidades: compatibilidad con S3, sin cuotas de tráfico de origen, y la plataforma instantánea, global y accesible de Fastly. Te animamos a consultar las guías destacadas en este artículo como punto de partida para optimizar tu flujo de trabajo y ayudarte a reducir costes.