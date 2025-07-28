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Ryan Gardner
AVP Media & Entertainment Sales Strategy, Fastly
Ryan Gardner es vicepresidente adjunto de Estrategia de Ventas de medios de comunicación y entretenimiento en Fastly, donde da forma a la estrategia de comercialización y guía la innovación en soluciones de edge cloud. Con un enfoque en el rendimiento, la escalabilidad y la optimización, él ayuda a las principales marcas digitales del mundo a diseñar para el crecimiento en el edge.
Navegar por la paradoja privacidad-rendimiento
Potenciar a los editores para que prosperen en un mundo donde la privacidad es lo primero con Trusted Server, basado en Fastly Compute. Recupera el control de la estrategia publicitaria y de los datos.