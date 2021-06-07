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Sandra Escandor-O’Keefe
Senior Security Engineer, Fastly
Como Offensive Security Engineer en Fastly, Sandra Escandor-O’Keefe se encarga de revisar la seguridad de la infraestructura central, investiga vulnerabilidades de seguridad y analiza el diseño de la red para garantizar que Fastly pueda proporcionar un edge seguro a las mayores plataformas online del mundo. Además, en colaboración con la Universidad de California Davis, elaboró e impartió el curso de Coursera «Identifying Security Vulnerabilities». Antes de entrar en Fastly, Sandra trabajó como desarrolladora de software y acumuló experiencia en el desarrollo a nivel de sistema. Es licenciada en Ingeniería Eléctrica y Biomédica por la McMaster University.
Fastly entre bastidores: una muestra de nuestro proceso de corrección de vulnerabilidades
En este artículo, presentamos una muestra del trabajo de nuestro equipo de ingeniería y corrección de vulnerabilidades y describimos un caso reciente en el que fueron capaces de desplegar una corrección de una vulnerabilidad de QUIC/H2O en menos de dos semanas.
Proceso de análisis de Cranelift para ofrecer espacios aislados seguros en Compute
Junto con la Bytecode Alliance, el equipo de WebAssembly de Fastly llevó a cabo hace poco una rigurosa evaluación de seguridad de Cranelift, un generador de código de última generación (y de código abierto), para usarlo en WebAssembly como funcionalidad de seguridad de espacios aislados.