Como Offensive Security Engineer en Fastly, Sandra Escandor-O’Keefe se encarga de revisar la seguridad de la infraestructura central, investiga vulnerabilidades de seguridad y analiza el diseño de la red para garantizar que Fastly pueda proporcionar un edge seguro a las mayores plataformas online del mundo. Además, en colaboración con la Universidad de California Davis, elaboró e impartió el curso de Coursera «Identifying Security Vulnerabilities». Antes de entrar en Fastly, Sandra trabajó como desarrolladora de software y acumuló experiencia en el desarrollo a nivel de sistema. Es licenciada en Ingeniería Eléctrica y Biomédica por la McMaster University.

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