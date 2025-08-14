Volver al blog
Stephen Crim
Personal de SRE
Stephen Crim es un SRE de Fastly, con un amplio enfoque en el rendimiento y la eficiencia de la plataforma. Ha pasado los últimos 25 años construyendo, administrando y ayudando a las personas a usar sistemas en aeropuertos, universidades, agencias estatales y ahora en todo el mundo.
Reducción de peticiones a una sola desmitificada
¡Mejora el rendimiento del sitio web con la reducción de peticiones a una sola! Descubre cómo mejora la eficiencia, reduce la carga de origen y optimiza el almacenamiento en caché para una experiencia de usuario ágil.