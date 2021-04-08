Sudhir es Product Manager de los productos de seguridad de Fastly. Antes de empezar a trabajar en Fastly, Sudhir pasó un tiempo en Citrix y Akamai. Su especialidad son las redes híbridas y multinube, las soluciones de seguridad y el sector de las CDN. Tiene un MBA por la NYU Stern School of Business y un máster en Sistemas de Información por la Northeastern University.

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