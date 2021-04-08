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Sudhir Patamsetti
Senior Product Manager, Fastly
Sudhir es Product Manager de los productos de seguridad de Fastly. Antes de empezar a trabajar en Fastly, Sudhir pasó un tiempo en Citrix y Akamai. Su especialidad son las redes híbridas y multinube, las soluciones de seguridad y el sector de las CDN. Tiene un MBA por la NYU Stern School of Business y un máster en Sistemas de Información por la Northeastern University.
La pedisteis y ya está aquí: presentamos la compatibilidad de Terraform con TLS
Los equipos ya pueden automatizar sus flujos de trabajo de Fastly TLS mediante Terraform, y eso incluye emitir certificados, recuperar información de TLS y realizar otras actualizaciones.