Los desarrolladores son el futuro de las empresas

Aprende más
EmpresaEl equipo que está detrás de las mejores experiencias onlineMapa de la redUna nueva arquitectura para un internet modernoRelaciones con analistas del sectorDescubre lo que los analistas del sector opinan de FastlyNoticiasNoticias y anuncios recientesPlataformaLa plataforma que impulsa la calidad, la velocidad y la seguridad de las experiencias digitalesHistorias de clientesAsí es como se alcanza el éxito en internetEventosAsiste a eventos en el que participa FastlyVacantesÚnete al equipo que está mejorando internet

La plataforma de edge cloud de Fastly

Ver todos los productos
Distribución de contenidos (CDN)Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundoStreaming en directoOfrece experiencias de streaming en vivo sin interrupcionesStreaming de vídeo bajo demandaOfrece las mejores experiencias de vídeo bajo demandaMedia Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDNOn-The-Fly PackagerEmpaquetado de vídeo dinámico y en tiempo realImage OptimizerProcesamiento rápido de imágenes en el bordeEquilibrador de cargaControl pormenorizado sobre las decisiones de enrutamientoCifrado TLSSimplifica la gestión de TLSOrigin Connect Disfruta de línea directa con FastlyDirecciones IPGestiona fácilmente las direcciones IPHTTP3 y QUICProtocolos modernosAPI de investigación de dominiosDescubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

Un servicio tan extraordinario como los resultados

Ver todos los servicios
Servicios profesionalesAsistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribuciónServicios de entretenimiento en vivoExperiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu públicoPlanes de soporteUna asistencia inmejorable de principio a finCDN gestionadaControl y flexibilidadManaged SecurityUna protección para aplicaciones web gestionada por expertosAtención al clienteEl soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

Soluciones digitales innovadoras

Descubre todas nuestras soluciones
Streaming de contenido multimediaExperiencias de cine con el streaming en vivo y bajo demandaNuevos contenidos multimediaAlto rendimiento para los medios de comunicación del mañanaPrensa digitalContenidos en tiempo real y mejor experiencia para los lectoresRetail y comercio electrónicoExperiencias personalizadas al vuelo y a escalaServicios financierosSeguridad integrada para proteger los datos de los clientesTecnología puntaEscalabilidad instantánea al ritmo de tu crecimientoTurismo y hosteleríaExperiencias online personalizadas para tus huéspedes y viajerosFormación onlineExperiencias de aprendizaje seguras y a escalaVideojuegosImpulsa la próxima victoria de tus jugadores con descargas de juegos ultrarrápidas y segurasiGamingDistribuye experiencias de juego rápidas, seguras, ininterrumpidas y atractivas en el borde
Ahorro en infraestructuraHaz que tus gastos en la nube sean más bajos y predeciblesOptimización multinubeReduce la complejidad y unifica tus recursos en la nubeConfianza de los clientesMás información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de FastlySoluciones de privacidadDescubre cómo puedes proteger los datos de tus usuariosPanel de sostenibilidadConsulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

Herramientas para desarrollar experiencias a lo grande

Prueba Fastly gratis
DesarrolladoresNo esperes más para crear algo increíbleFast ForwardA la vanguardia de la seguridad en internetHerramientas de desarrolloLas mejores herramientas para los mejores equiposSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyComunidadInteractúa con desarrolladores de todo el mundoRegistrarseCrea una cuenta de desarrollo gratuita

Ayuda a hacer de internet un lugar más rápido, seguro y atractivo con Fastly

Por qué colaborar con FastlyAyuda a ofrecer experiencias rápidas, seguras y atractivasPartners de la nubeConoce las ventajas de combinar Fastly con tus servicios en la nubePartners de canalAmplía tu oferta y tus posibilidades con los productos de FastlyPartners de tecnología e integraciónDescubre nuestro ecosistema de partners
Accede al portal de partnersEncuentra todos los recursos para partners de Fastly en un único lugarConviértete en partnerImpulsa tu negocio distribuyendo o recomendando los productos de FastlyEncuentra un partnerTe ayudamos a encontrar el partner que necesitas

Obtén ayuda con Fastly

DocumentaciónSaca todo el partido a FastlyBiblioteca de recursosAccede a hojas de datos, informes y mucho másFastly AcademyAprendizaje práctico sobre los productos de FastlyCentro de aprendizajeConoce la tecnología que impulsa lo mejor de internetBlogNuestras reflexiones e ideas más recientesInvestigación de seguridadSeguridad reforzada por medio de la investigaciónPunto de vista de Fastly Explora conocimientos de los expertos y del sector
Centro de soporteEstamos a tu disposiciónContactoHabla con nosotros hoy mismo
Volver al blog

Síguenos y suscríbete

El equipo de Security Technical Account Management de Fastly

Fastly

El equipo de Security Technical Account Management de Fastly es un grupo de expertos en seguridad que se encarga de que nuestros clientes puedan aprovechar al máximo los productos de seguridad de Fastly. Su labor consiste en estudiar los requisitos de seguridad que tienen los clientes en cuanto a las aplicaciones y aconsejarlos al respecto. Este equipo, formado por expertos en seguridad con mucha experiencia, ayudan a los clientes a mantenerse al día en temas de seguridad. Integrantes del equipo: - Aneel Dadani, Manager, Security TAM - Orlando Barrera, Senior Security TAM - Farzam Ebadypour, Senior Security TAM - Ryan Miller, Senior Security TAM - Pratiksha Patil, Senior Security TAM - Siaka Doumbia, Senior Security TAM

  • Diez consejos para sacar partido al WAF de última generación

    El equipo de Security Technical Account Management de Fastly

    Revelamos prácticas recomendadas y maneras de sacarle el máximo partido al WAF de última generación.

    Seguridad

  • Acceso a la memoria debido a un fallo de generación de código en el módulo de Cranelift

    El equipo de Security Technical Account Management de Fastly, Equipo de Security Research de Fastly

    El error identificado en el backend x64 de Cranelift realiza una extensión de signo en lugar de una extensión de ceros en un valor cargado desde el stack cuando el asignador de registros vuelve a cargar un valor entero desbordado inferior a 64 bits. Este comportamiento choca con otra optimización: el selector de instrucciones elide un operador de extensión de ceros de 32 a 64 bits cuando sabemos que una instrucción que produce un valor de 32 bits en realidad pasa a cero los 32 bits superiores de su registro de destino. Así, el compilador x64 se basa en estos bits a cero, pero el tipo del valor sigue siendo i32, y el spill/reload reconstituye esos bits como la extensión de signo del bit más importante (MSB) de i32\.

    Seguridad

  • Entrega incorrecta de registro parcial

    Equipo de Security Research de Fastly, El equipo de Security Technical Account Management de Fastly

    El 29 de julio a las 00:00 UTC, Fastly recibió un mensaje de un cliente (cliente X) en el que se informaba de que su sistema de registros había recibido una línea de registro que estaba destinada a otro cliente (cliente Y). Fastly empezó a investigar inmediatamente y determinó que, cuando confluyen una serie compleja de condiciones, es posible que una línea de registro se enrute por error a un servicio de registro que no corresponde. Logramos averiguar que la raíz del incidente era un error en la lógica que Fastly había introducido en abril de 2012 para mejorar el rendimiento. En Fastly nos consta que la notificación de este cliente ha sido el único caso en ocho años en que se han dado a la vez todas las condiciones necesarias.

    Seguridad

  • Advertencia de seguridad de Fastly: Vulnerabilidad por envenenamiento de caché que aprovecha el encabezado X-Forwarded-Host

    Equipo de Security Research de Fastly, El equipo de Security Technical Account Management de Fastly

    Fastly recibió una notificación del problema el 21 de mayo de 2020 a las 13:30 UTC e, inmediatamente, abrió una investigación para identificar los servidores de origen que respondieron con un número de puerto de prueba en la respuesta de redireccionamiento, con el fin de entender la vulnerabilidad e identificar posibles soluciones. Concluida la investigación, Fastly notificó los hechos por primera vez el 15 de julio de 2020 a las 04:30 UTC a los clientes potencialmente afectados. La vulnerabilidad es una variante de una vulnerabilidad [previamente comunicada](/security-advisories/cache-poisoning-leveraging-various-x-headers) y, en última instancia, es el resultado de diseñar respuestas de origen almacenables en caché basadas en datos definidos por el usuario. El problema se produce cuando un atacante emite una petición HTTPS y especifica en el encabezado Host un número de puerto que no se está utilizando realmente para ningún servicio. Existe la posibilidad de almacenar en caché un recurso de tal manera que se impida que futuras peticiones se atiendan de forma adecuada.

    Seguridad

  • Enrutamiento de servicio incorrecto en conexiones de cliente HTTP/2

    Equipo de Security Research de Fastly, El equipo de Security Technical Account Management de Fastly

    El 11 de noviembre de 2019, a las 21:57 UTC, Fastly desplegó una nueva compilación de su software de terminación HTTP/2 en dos servidores de caché de Fastly del centro de datos de Mineápolis-St. Paul (STP). Esta compilación contenía un fallo de procesamiento que implicaba la reutilización de la conexión entre sistemas internos de Fastly (no relacionada con la multiplexación de HTTP/2) y provocaba que algunas peticiones entrantes de HTTP/2 destinadas a servicios de los clientes de Fastly pudieran enrutarse por error a un grupo de hasta 20 servicios y orígenes de clientes de Fastly. Esto daba lugar a que algunos datos de peticiones de cliente se entregaran a un origen de cliente incorrecto, con el consiguiente envío de respuesta por parte de este. Es posible que los clientes cuyos orígenes recibían estas peticiones por error registraran los datos de las solicitudes incorrectamente enrutadas. Fastly recibió por primera vez notificación de este incidente por parte de un cliente el 12 de noviembre de 2019 a las 23:07 UTC. El 13 de noviembre de 2019, a las 00:50 UTC, todo el tráfico de clientes se desvió del centro de datos afectado. Fastly comenzó inmediatamente una investigación, y el 14 de noviembre de 2019, a las 00:31 UTC, confirmamos la presencia de datos de peticiones incorrectamente enrutadas en los registros de un cliente. Calculamos que el fallo afectó al 0,00016 % de nuestro tráfico global de peticiones durante un periodo de 27 horas. Es poco probable que las peticiones de cliente afectadas procedieran de fuera de Norteamérica. Como Fastly no almacena datos de registro de los clientes, no podemos asegurar con certeza si una petición afectada en concreto se enrutó incorrectamente.

    Seguridad

  • Envenenamiento de caché mediante diversos encabezados de tipo X

    Equipo de Security Research de Fastly, El equipo de Security Technical Account Management de Fastly

    El jueves 9 de agosto se publicó en Black Hat USA 2018 un artículo de investigación sobre ataques de envenenamiento de caché contra sitios web desplegados detrás de la infraestructura de almacenamiento en caché. Estos ataques tenían como objetivo potencial inyectar contenido arbitrario en la caché de la víctima. Ciertas configuraciones de los servicios de Fastly pueden resultar vulnerables si no tienen en cuenta la interacción entre los encabezados utilizados por los backends para seleccionar contenido. Este riesgo se puede mitigar por completo a través de un parche de VCL o mediante la modificación de las configuraciones de los backends.

    Seguridad

  • Linux カーネルの TCP 実装における脆弱性

    Equipo de Security Research de Fastly, El equipo de Security Technical Account Management de Fastly

    El 6 de agosto de 2018, se hizo pública una vulnerabilidad en la implementación de TCP del kernel de Linux. La vulnerabilidad se denominó «SegmentSmack». Esta vulnerabilidad permitía a un atacante remoto provocar un ataque de denegación de servicio en el servidor de destino simplemente estableciendo una conexión TCP al servidor y enviando segmentos específicos a través de la conexión. Fastly viene trabajando con el mundo de la seguridad desde antes de la publicación de esta vulnerabilidad, para abordar cómo atajarla en nuestras redes del borde. No representa ninguna amenaza para los clientes de Fastly.

    Seguridad

  • Vulnerabilidad en procesadores modernos

    Equipo de Security Research de Fastly, El equipo de Security Technical Account Management de Fastly

    El miércoles 3 de enero se publicó una investigación sobre una clase de vulnerabilidades de seguridad que afecta a procesadores específicos. Estas vulnerabilidades podrían permitir que un usuario capaz de ejecutar código en un sistema obtenga acceso no autorizado a información vulnerando los límites de seguridad. Fastly ha completado el análisis inicial de estas vulnerabilidades y no cree que supongan una amenaza inmediata para los clientes de Fastly.

    Seguridad

  • Resuelta: vulnerabilidad de la confidencialidad directa de Fastly

    Equipo de Security Research de Fastly, El equipo de Security Technical Account Management de Fastly

    El lunes 14 de noviembre de 2016, varios investigadores de seguridad publicaron un artículo titulado «Measuring the Security Harm of TLS Crypto Shortcuts» (Medición de los perjuicios que ocasionan en la seguridad los atajos del cifrado TLS). Entre otras conclusiones de la implementación de TLS en varios sitios, el artículo constataba que Fastly no estaba rotando vales de sesión TLS con frecuencia, lo que limitaba la eficacia de la confidencialidad directa. Aunque los investigadores no se pusieron en contacto directo con Fastly, el problema se había puesto en conocimiento de Fastly con anterioridad, y esta vulnerabilidad se abordó el viernes 11 de noviembre. No se requiere ninguna acción por parte del cliente para beneficiarse de la corrección.

    Seguridad

  • Interrupción generalizada del DNS de Dyn con impacto en clientes de Fastly

    Equipo de Security Research de Fastly, El equipo de Security Technical Account Management de Fastly

    El 21 de octubre de 2016, Dyn, un destacado proveedor de DNS administrado, sufrió un ataque de denegación de servicio distribuido que se tradujo en interrupciones que afectaron a varios sitios web importantes, incluida la infraestructura de Fastly (como el panel de control y la API) y clientes de Fastly. Fastly trabajó con nuestros proveedores adicionales de DNS administrado para garantizar el servicio durante el incidente, lo cual mitigó el impacto a los clientes de Fastly.

    Seguridad

  • Errores de revocación de certificados TLS de GlobalSign

    Equipo de Security Research de Fastly, El equipo de Security Technical Account Management de Fastly

    El 13 de octubre de 2016, alrededor de las 11:10 GMT, los visitantes de sitios web que utilizaban certificados TLS de GlobalSign, incluidos algunos alojados por Fastly, comenzaron a encontrarse con errores de validación de certificados TLS. Este problema lo causó información incorrecta de revocación de certificados publicada por nuestro proveedor de certificados, GlobalSign. En esta advertencia de seguridad se describe el origen de este problema y las acciones que Fastly ha tomado para limitar su impacto en los clientes.

    Seguridad

  • Vulnerabilidad en el uso de HTTP_PROXY por CGI

    Equipo de Security Research de Fastly, El equipo de Security Technical Account Management de Fastly

    El lunes 18 de julio de 2016, un grupo de investigadores de seguridad publicó información sobre una vulnerabilidad en la gestión de la variable de entorno HTTP_PROXY mediante scripts específicos de Common Gateway Interface (CGI). Aunque esta vulnerabilidad no afecta a Fastly, los servidores web utilizados como orígenes posiblemente ejecuten diversos tipos de scripts, algunos de los cuales podrían ser vulnerables. Esta advertencia de seguridad proporciona directrices a los clientes sobre cómo proteger los servidores de origen frente a ataques.

  • Ataque DROWN y Fastly

    Equipo de Security Research de Fastly, El equipo de Security Technical Account Management de Fastly

    Varios investigadores han hecho público hoy, además de una advertencia de seguridad de OpenSSL, un nuevo ataque contra HTTPS,que denominan «descifrado de RSA con cifrado obsoleto y debilitado» o «DROWN». Gracias a la configuración de TLS de Fastly, nuestros servicios, y los clientes que utilizan Fastly como CDN, no son vulnerables a este ataque.

  • Dotación de medidas de seguridad a TLS en la conexión edge a origen

    Equipo de Security Research de Fastly, El equipo de Security Technical Account Management de Fastly

    Fastly ha solucionado un problema en la configuración predeterminada de nuestra seguridad de la capa de transporte (TLS) que impedía la correcta validación de certificados al establecerse conexión con los servidores de origen del cliente. Los servicios creados después del 6 de septiembre de 2015 no se vieron afectados. Esta advertencia describe el problema para informar a nuestros clientes de su posible vulnerabilidad, la solución que hemos desarrollado y las mejoras adicionales que vamos a implantar. A esta vulnerabilidad se le ha asignado la clasificación de gravedad de seguridad de Fastly ALTA.

    Seguridad

  • CVE-2015-7547: Desbordamiento del búfer en glibc

    Equipo de Security Research de Fastly, El equipo de Security Technical Account Management de Fastly

    El martes 16 de febrero se publicó un informe de investigación acerca de una nueva vulnerabilidad de la biblioteca glibc, biblioteca estándar de C. La vulnerabilidad residía en el código utilizado para convertir los nombres de host en direcciones IP. Los procesos que lo utilizan son muy comunes entre los proveedores de servicios de red, como las CDN. Fastly implementó inmediatamente una actualización de seguridad en los sistemas afectados. No hace falta ninguna acción por parte del cliente. El servicio de Fastly no se vio afectado.

    Seguridad