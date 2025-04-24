Tim Logan es un experimentado ejecutivo de tecnología con una sólida experiencia en servicios de medios y distribución de contenidos. Actualmente se desempeña como vicepresidente asociado (AVP) de Medios en Fastly, y aporta una amplia experiencia en la optimización de estrategias de medios digitales. Su trayectoria profesional refleja un profundo conocimiento del cambiante panorama mediático, posicionándolo como un recurso valioso en los medios online. El extenso conocimiento de Tim sobre la industria de medios de comunicación y entretenimiento le permite guiar a las emisoras online, así como diseñar e implementar una distribución de contenido eficiente y fiable a escala.

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