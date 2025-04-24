Tendencias globales del streaming: cómo están cambiando las estrategias de agrupamiento

Este artículo resume los conocimientos clave de una mesa redonda en el Streaming Summit 2025, moderada por Tim Logan de Fastly. Con la participación de responsables de Crunchyroll, StoryFul y Fabric, la sesión exploró cómo evolucionan las estrategias de agrupación, descubrimiento y monetización en la televisión en streaming gratuita con anuncios (FAST), vídeo a la carta con anuncios (AVOD) y vídeo bajo demanda por suscripción (SVOD).

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Desde dispositivos móviles hasta televisores inteligentes, desde aplicaciones especializadas dirigidas al consumidor hasta las principales plataformas de agregación, las formas en que se accede al contenido de vídeo hoy en día son más variadas y fragmentadas que nunca. Para los propietarios de contenido, rentabilizar y distribuir contenido ahora requiere más que solo elegir una plataforma. Se trata de construir la combinación adecuada de socios, niveles y experiencias de usuario a través de un espectro creciente de modelos de monetización: servicios FAST, AVOD y SVOD.

A continuación se presentan los aspectos destacados de la discusión, que incluyen recomendaciones sobre cómo ofrecer experiencias de visualización premium mientras se equilibran con la economía de cada modelo de negocio.

De la escalera al bucle: Replantear el viaje del usuario

Es tentador pensar en el mundo del streaming como un embudo: desde gratis, pasando por con publicidad, hasta premium; pero, curiosamente, los panelistas desafiaron esa suposición. En cambio, el comportamiento de los usuarios es más fluido.

«La gente no vive en modelos claramente segmentados», dijo James Lott, editor jefe de StoryFul «Veo canales FAST, me suscribo a servicios premium y cambio entre ellos según el estado de ánimo, el dispositivo o lo que quiera ver»

En lugar de tratar FAST y AVOD como meros trampolines hacia el SVOD, Tom Giannari, Chief Data Officer en Fabric, señaló un cambio más amplio: «De hecho, empezó al revés. El primer gran auge fue en SVOD. Ahora, con la saturación de SVOD en mercados como EE. UU. acercándose al 80 %, el crecimiento proviene de FAST y AVOD.

A nivel mundial, la historia es más variada. Según el panel, en EMEA, el streaming por suscripción y con publicidad está creciendo de manera más equilibrada. En América Latina, los servicios con publicidad están adelantando por completo a SVOD en muchas regiones debido a su asequibilidad.

El nuevo manual de estrategias de agrupación

La agrupación ya no se trata solo de paquetes al estilo de la televisión de pago. Los paquetes de hoy incluyen asociaciones entre servicios (como Disney+, Hulu y Max), híbridos de telecomunicaciones y streaming, e incluso extensiones internas de productos.

Brian McCarvey de Crunchyroll compartió que, aunque la empresa comenzó como un servicio directo al consumidor, ahora está invirtiendo fuertemente en asociaciones con Amazon, Roku y operadores de telecomunicaciones globales. «En lugares como Brasil y América Latina, donde el anime se ha emitido durante mucho tiempo, las colaboraciones nos ayudan a llegar a una base de fans apasionados que quizás no sepan que Crunchyroll existe», dijo

Pero la agrupación no se trata solo del acceso, sino que es una estrategia de gestión de la rotación de clientes. Como explicó Giannari, «una de las principales razones por las que la gente deja la televisión de pago es que pagaba por canales que no usaba. Con el SVOD, esa preocupación no es tan común, incluso si alguien solo ve un programa. Pero lo que estamos viendo ahora es fatiga: la gente siente que está suscrita a demasiadas cosas. «La agrupación les da valor sin añadir complejidad.»

Si se hace correctamente, la agrupación puede reducir la rotación de clientes y crear «fidelización». McCarvey citó el paquete de telecomunicaciones de Crunchyroll en Brasil que combinaba el streaming de anime con planes de datos móviles, lo que resultó en tasas de adquisición «asombrosas».

Descubribilidad: el próximo campo de batalla del streaming

En un mar de aplicaciones, canales y títulos, destacar es más difícil que nunca. El desafío no es solo el contenido, sino la colocación.

«El próximo frente en las guerras del streaming es el espacio de la interfaz», predijo Giannari ¿Quién tiene la prioridad en la cuadrícula de aplicaciones? ¿Quién está sobre el pliegue en un televisor inteligente? «Esas ubicaciones pueden generar 10 veces más visitas»

James Lott reiteró el punto: «Si eres el canal FAST número 250 en un agregador, es como si no existieras».

Incluso con un gran contenido, los metadatos suelen ser el talón de Aquiles. «Mucho contenido excelente pasa desapercibido por culpa de metadatos deficientes», dijo Giannari «Algunos clientes nos han dicho: “¡Esa no es la sinopsis que escribimos!” o “Esa imagen del cartel está desactualizada.”» «La calidad de los metadatos puede literalmente determinar la capacidad de descubrimiento»

Muchos coinciden en que el futuro está en los metadatos generados por máquinas: etiquetado profundo hasta el nivel de la escena, impulsado por IA. Pero hay un debate sobre quién posee esa responsabilidad. ¿Deberían las plataformas enriquecer el contenido? ¿O deberían hacerse cargo los proveedores de contenido?

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El acto de equilibrio de anuncios: fatiga frente a monetización

A medida que crecen los modelos con publicidad, también aumenta la tensión entre la carga de anuncios y la tolerancia del espectador. Los datos de Fabric muestran que los servicios FAST han aumentado de 10 a 13 minutos de anuncios por hora en el último año, mientras que los servicios bajo demanda con anuncios se han más que duplicado.

Crunchyroll se ha mantenido mayormente al margen de este conflicto. En lugar de lanzar un nivel de anuncios de menor precio, la empresa crea valor en tu modelo de suscripción, ofreciendo ventajas como acceso a juegos, descuentos en productos y, pronto, manga digital.

Aun así, el sentimiento hacia los anuncios puede que no sea tan negativo como se supone. La investigación de StoryFul mostró que el público es sorprendentemente positivo respecto a los anuncios en los canales FAST, probablemente porque la propuesta de valor es clara: contenido gratuito a cambio de anuncios.

Pero con el aumento de la carga publicitaria, la industria se enfrenta a un punto de inflexión. «Nos dirigimos hacia experiencias publicitarias hiperpersonalizadas», dijo Giannari «Diferentes usuarios verán distintas cantidades de anuncios, dependiendo de tu tolerancia y de lo que estés dispuesto a pagar» ¿Y si no están dispuestos a pagar? Entonces será mejor asegurarnos de que los anuncios sean relevantes.

¿Deberías lanzar directamente al consumidor o asociarte primero?

Para los nuevos entrantes, lanzar una aplicación de streaming directa al consumidor puede ser demasiado ambicioso. En cambio, muchos optáis por comenzar en plataformas de agregadores como canales premium adicionales y luego expandirse si ganáis tracción.

«Es contrario a cómo evolucionó el mercado en la última década», dijo Giannari, «pero ahora vemos que las empresas empiezan primero como complemento y luego se convierten en "full" D2C si las cifras lo respaldan».

James Lott señaló patrones similares en Australia: servicios como Paramount+ y Max inicialmente licenciaron contenido a través de proveedores locales antes de lanzar ofertas independientes. Es un camino de menor riesgo para construir una marca en nuevos mercados.

Más plataformas, más ingresos... ¿o más dolores de cabeza?

¿Existe algo como una distribución excesiva? ¿Deberían los propietarios de contenido preocuparse por sobreextender su IP en demasiadas plataformas FAST?

«No creo que más sea malo», dijo McCarvey Estamos experimentando con modelos en los que los usuarios deben iniciar sesión para acceder al contenido de AVOD, para que podamos presentarte más de la experiencia de Crunchyroll. «Por lo general, más presencia suele significar más conciencia.»

Y como señaló Lott, los días de la distribución de contenido impulsada por la exclusividad pueden estar desapareciendo, especialmente en FAST. “Muchos propietarios de canales FAST solo quieren estar en todas partes donde puedan” «Se trata de reconocimiento y relevancia, no de tarifas de licencia»

Bola de cristal: ¿Qué viene después?

Cuando se les preguntó qué depara el futuro, los panelistas señalaron tres tendencias clave:

Más anuncios, niveles más inteligentes: La carga de anuncios aumentará, pero los niveles de suscripción más inteligentes ofrecerán a los usuarios una forma de controlar su experiencia (y su gasto). Los sistemas operativos ganan poder: Los proveedores de sistemas operativos para Smart TV se están convirtiendo en actores principales. Como advirtió Giannari, «ahora controlan la visibilidad, la experiencia de usuario e incluso la dinámica de reparto de ingresos». Discovery recibe una actualización tecnológica: Desde los metadatos impulsados por IA hasta las estrategias similares a SEO, el descubrimiento se convertirá en un campo de batalla, no solo para el contenido, sino también para los iconos de las aplicaciones y la colocación de la interfaz.

Y más allá del contenido tradicional, nuevas verticales, como los deportes, el contenido generado por el usuario y las noticias locales, pueden abrir nuevas oportunidades. «Los canales de noticias y meteorológicos prosperan en FAST», dijo Lott. «La gente confía en ellos, y el formato funciona».

El futuro empaquetado ya está aquí

A medida que los propietarios de contenido lidian con la monetización, la rotación de clientes, la visibilidad y el alcance global, una cosa está clara: no hay un modelo único que funcione para todos. En cambio, el éxito depende de encontrarte con las audiencias donde están, con el precio adecuado, los socios correctos y las experiencias adecuadas.

Ya sea a través de FAST, SVOD o AVOD, el objetivo no es solo transmitir, sino conectar, convertir y retener. La agrupación, en todas sus formas evolutivas, será clave para que eso ocurra.