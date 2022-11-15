Wayne Thayer
Senior Director of Engineering, Fastly
BoringSSL, por un TLS más seguro
Al sustituir OpenSSL por BoringSSL, queríamos reducir la frecuencia de respuesta ante CVE y mejorar la seguridad de nuestro sistema de terminación de TLS para los clientes.
Así protege Fastly a sus clientes de ataques de DDoS a gran escala como el reciente Rapid Reset
El ataque de denegación de servicio distribuido Rapid Reset no afectó al tráfico de Fastly porque detectamos y lidiamos automáticamente con las amenazas de formas que son impensables para otros proveedores.
Presentamos Certainly, la autoridad de certificación con TLS de Fastly
Certainly es la nueva autoridad de certificación (CA) de Fastly, de confianza pública y equipada con seguridad de la capa de transporte (TLS).
Por qué con las claves de TLS el mayor tamaño no siempre es una ventaja | Fastly
Se recomienda una longitud de 2048 bits para las claves de TLS, pero eso no implica que no puedan ser mayores o menores. En este artículo se abordan los diversos tamaños de claves de TLS y, para ello, se examina la función del certificado TLS y las operaciones de cifrado que este utiliza.