Xavier Stevens
Staff Security Researcher, Fastly
Aprovechamiento de vulnerabilidades de scripting entre sitios almacenado sin autenticación en complementos de WordPress
Hemos observado intentos de aprovechamiento de tres vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) de alta gravedad: CVE-2024-2194, CVE-2023-6961 y CVE-2023-40000.
Informe de amenazas y efecto red: el poder de la inteligencia colectiva
Presentamos el informe de amenazas y efecto red de Fastly, que arroja conclusiones basadas en datos únicos recopilados entre abril y junio de 2023
El estado de las huellas digitales en TLS: ventajas, desventajas y perspectivas de futuro
Las huellas digitales en TLS se han convertido en la herramienta del momento para que los responsables de seguridad puedan identificar qué clientes se comunican con su infraestructura de servidores.
No hay dos sin tres: solución para CVE-2022-22963 y Spring4Shell (CVE-2022-22965)
En este artículo, repasamos dos vulnerabilidades de RCE que afectan a Spring Cloud y Spring Framework e indicamos cómo se pueden proteger los clientes de Fastly.
El marco de eficacia del WAF mide la efectividad de tu WAF | Fastly
Nuestro nuevo marco de eficacia del WAF proporciona una forma estandarizada de medir la eficacia de las capacidades de detección de un WAF a través de la verificación y validación continuas. Veamos cómo funciona.
Nuevos datos sobre los ataques Log4Shell (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046)
Compartimos nuevos datos y descubrimientos sobre la vulnerabilidad Log4j/Log4Shell (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046) para ayudar a la comunidad de técnicos a responder ante la situación, así como nuestras recomendaciones para probar tu entorno frente a muchos de los nuevos métodos de ofuscación.
Profundizando en Log4Shell - 0Day RCE exploit encontrado en Log4j
CVE-2021-44228 es una vulnerabilidad de ejecución remota de código en la biblioteca Apache Log4j que se aprovecha activamente.Proporcionamos nuestras observaciones sobre el exploit y un resumen de su impacto.
Cómo ayudamos a proteger a nuestros clientes frente a la vulnerabilidad de inyección de OGNL de Atlassian Confluence
El equipo de Security Research de Fastly ha diseñado y desplegado una regla con la que los clientes de nuestro WAF de última generación estarán protegidos frente a la reciente vulnerabilidad de inyección de OGNL en servidores de Confluence (CVE-2021-26084).
Protección del WAF de última generación ante las recientes vulnerabilidades de Microsoft Exchange
Nuestro personal de investigación de seguridad ha desarrollado y desplegado una regla para proteger a los clientes del WAF de última generación de Signal Sciences de Fastly ante las vulnerabilidades de Microsoft Exchange Server anunciadas recientemente.