Aprovechamiento de vulnerabilidades de scripting entre sitios almacenado sin autenticación en complementos de WordPress Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa, + 2 más Hemos observado intentos de aprovechamiento de tres vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) de alta gravedad: CVE-2024-2194, CVE-2023-6961 y CVE-2023-40000. 29 de mayo de 2024

Informe de amenazas y efecto red: el poder de la inteligencia colectiva Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa, + 3 más Presentamos el informe de amenazas y efecto red de Fastly, que arroja conclusiones basadas en datos únicos recopilados entre abril y junio de 2023 03 de agosto de 2023

El estado de las huellas digitales en TLS: ventajas, desventajas y perspectivas de futuro Equipo de Security Research de Fastly, Xavier Stevens Las huellas digitales en TLS se han convertido en la herramienta del momento para que los responsables de seguridad puedan identificar qué clientes se comunican con su infraestructura de servidores. 20 de julio de 2022

No hay dos sin tres: solución para CVE-2022-22963 y Spring4Shell (CVE-2022-22965) Equipo de Security Research de Fastly, Xavier Stevens, + 1 más En este artículo, repasamos dos vulnerabilidades de RCE que afectan a Spring Cloud y Spring Framework e indicamos cómo se pueden proteger los clientes de Fastly. 31 de marzo de 2022

El marco de eficacia del WAF mide la efectividad de tu WAF | Fastly Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa, + 1 más Nuestro nuevo marco de eficacia del WAF proporciona una forma estandarizada de medir la eficacia de las capacidades de detección de un WAF a través de la verificación y validación continuas. Veamos cómo funciona. 14 de diciembre de 2021

Nuevos datos sobre los ataques Log4Shell (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046) Equipo de Security Research de Fastly, Xavier Stevens, + 1 más Compartimos nuevos datos y descubrimientos sobre la vulnerabilidad Log4j/Log4Shell (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046) para ayudar a la comunidad de técnicos a responder ante la situación, así como nuestras recomendaciones para probar tu entorno frente a muchos de los nuevos métodos de ofuscación. 14 de diciembre de 2021

Profundizando en Log4Shell - 0Day RCE exploit encontrado en Log4j Equipo de Security Research de Fastly, Xavier Stevens, + 1 más CVE-2021-44228 es una vulnerabilidad de ejecución remota de código en la biblioteca Apache Log4j que se aprovecha activamente.Proporcionamos nuestras observaciones sobre el exploit y un resumen de su impacto. 10 de diciembre de 2021

Cómo ayudamos a proteger a nuestros clientes frente a la vulnerabilidad de inyección de OGNL de Atlassian Confluence Equipo de Security Research de Fastly, Xavier Stevens, + 1 más El equipo de Security Research de Fastly ha diseñado y desplegado una regla con la que los clientes de nuestro WAF de última generación estarán protegidos frente a la reciente vulnerabilidad de inyección de OGNL en servidores de Confluence (CVE-2021-26084). 03 de septiembre de 2021