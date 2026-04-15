Zac Shenker es especialista en medios de streaming en Fastly, centrado en impulsar la distribución de vídeo moderna y la arquitectura de streaming en tiempo real. Su trabajo se centra en tecnologías como QUIC y HTTP/3, ayudando a llevar la distribución de medios escalable y de baja latencia desde Standard emergentes a la producción en el mundo real. Está estrechamente implicado en la evolución de protocolos de última generación como Media over QUIC (MoQ), y trabaja en la intersección de la infraestructura, el rendimiento y la experiencia del desarrollador para dar forma a cómo se distribuye el vídeo en directo y bajo demanda a escala de internet.

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