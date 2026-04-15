Durante años, el streaming se ha visto obligado a aceptar una solución de compromiso. O bien te inclinabas por la latencia más baja posible con tecnologías como WebRTC, o bien priorizabas la capacidad de escalar y la simplicidad operativa con HLS y DASH. Tener ambas cosas no era realmente una opción.

Media over QUIC (MoQ) pretende acabar con esa disyuntiva. Esta vez, no es solo teoría o trabajo de laboratorio: hay un impulso real detrás.

Protocolos de streaming tradicionales: HLS, DASH y sus compensaciones en la latencia

En esencia, Media over QUIC (MoQ) busca modernizar la forma en que se distribuyen los medios online. Está creado sobre QUIC, el mismo protocolo de transporte en el que se basa HTTP/3. Fastly es compatible tanto con QUIC como con HTTP/3 desde hace años y fue fundamental para desarrollar y llevar a escalar de internet ambos Standard.

Los protocolos tradicionales de streaming se basan fundamentalmente en la distribución de archivos. El vídeo se divide en segmentos —a partir de unos 4 segundos y hasta tan solo 0,5 segundos— solicitados a través de HTTP. Los actores obtienen continuamente el siguiente segmento durante la reproducción. Los clientes que solicitan repetidamente los manifiestos más recientes para localizar los próximos segmentos multimedia también aumentan significativamente el volumen general de peticiones. Escala, pero a costa del retraso: los espectadores siempre están esperando al siguiente segmento, y los segmentos más largos implican una latencia mayor.

El sector trató de resolver esto con tecnologías como WebRTC , que pueden lograr una latencia ultrabaja al mantener conexiones persistentes y en tiempo real. Sin embargo, son muy complejos de operar, y se puede argumentar que no escalan fácilmente. El coste de tráfico de salida de los proveedores de nube pública también incrementa significativamente el coste de ejecutar despliegues de WebRTC a escala.

Cómo funciona Media over QUIC (MoQ)

En lugar de pensar en «archivos» o «segmentos», MoQ trata los medios como un flujo continuo de fotogramas que se pueden publicar y a los que se puede suscribirse en tiempo real. Como se ejecuta sobre QUIC, MoQ también aporta unas cuantas ventajas prácticas para la distribución en directo:

Baja latencia de forma predeterminada: no hace falta esperar a los límites de los segmentos antes de enviar datos

Experiencias ajustables a nivel de actor, cliente y flujo, ya sea para saltar hacia delante y mantenerse en el edge en directo o para reanudar la reproducción donde se dejó tras un rebuffer.

Mejor multiplexación: el vídeo, el audio y los metadatos se mueven de forma independiente sin bloquearse entre sí.

La gestión de la pérdida de paquetes y la congestión con reconocimiento de la aplicación —a diferencia de TCP— distribuye un mayor rendimiento en redes del mundo real y permite priorizar mejor lo que más importa a cada usuario.

La conmutación adaptativa de tasa de bits del lado del servidor o del cliente ofrece a la editorial un control más preciso sobre cómo se asignan el ancho de banda y la capacidad, y cómo se adapta la experiencia de visualización para cada usuario final.

Las suscripciones basadas en extracción garantizan que procesos costosos como la codificación y el empaquetado solo se ejecuten cuando las transmisiones se están viendo realmente. Los bytes se distribuyen bajo demanda, lo que reduce significativamente el coste total de propiedad (TCO) de las transmisiones con pocos espectadores o un alcance geográfico limitado.

En lugar de enviar segmentos a un origen y esperar a que los actor los descarguen, los emisores online publican un streaming en vivo una vez y dejan que un nivel de edge distribuido se encargue del resto. En términos prácticos, esto equivale a una menor latencia de extremo a extremo sin tener que añadir una pila de distribución independiente y especializada, junto con una reproducción más estable cuando las condiciones de streaming no son las ideales. También abre la puerta a ofrecer fuentes alternativas, ángulos de cámara o experiencias de visualización más personalizadas sin necesidad de poner en marcha una infraestructura paralela.

Por qué Media sobre QUIC importa para el streaming en vivo a escala

El atractivo de MoQ es sencillo: elimina una limitación de larga data en la arquitectura de streaming en lugar de seguir sorteándola. Durante años, la industria ha ido reduciendo la latencia con segmentos más pequeños, transferencia fragmentada y otras soluciones, pero el modelo subyacente no ha cambiado.

MoQ adopta un enfoque diferente al abordar el problema en el nivel de transporte, lo que permite que los medios se muevan a medida que se producen en lugar de después de empaquetes. El resultado es una ruta hacia una baja latencia constante sin heredar la complejidad operativa que suele acompañar a los sistemas en tiempo real. Para las emisoras y las plataforma, eso significa menos concesiones: ya no hay que elegir entre alcance y capacidad de respuesta, ni entre simplicidad y rendimiento.

Igual de importante, MoQ se alinea con hacia dónde ya se dirigen la web y la infraestructura de distribución. En lugar de superponer sistemas especializados sobre los flujos de trabajo existentes, MoQ ofrece una base más unificada para distribuir medios en directo a escala. Si distribuye lo que promete, no solo mejorará la latencia, sino que simplificará cómo se crean los sistemas de streaming y expandirá qué tipos de experiencias en tiempo real se pueden distribuir de forma fiable a través de internet abierto. La tecnología será fundamental para permitir el siguiente nivel de escalar en eventos de streaming online en directo.

Desafíos de MoQ: Standard, herramientas y compatibilidad con dispositivos

MoQ no es un sustituto directo de HLS o DASH. Las herramientas aún están en una fase temprana, los Standard aún se están asentando y el manual operativo aún se está definiendo. Pero, después de años de sacrificar latencia por escalar —o al revés—, esta es una de las primeras propuestas que parece que podría distribuir ambas cosas de forma realista.

Todavía quedan varios desafíos por abordar. En el caso de MoQ, estos incluyen compatibilidad con dispositivos, formatos de medios (MSF, LOC), seguridad y cifrado, así como autenticación, métricas y creación de registros.

Cabe mencionar el grupo de trabajo del Internet Engineering Task Force (IETF) centrado en MoQ Transport . El objetivo de este grupo es definir un nuevo enfoque de transporte, basado en QUIC, que sustituya el comportamiento basado en extracción por un sistema de publicación/suscripción más ágil, capaz de distribuir medios a medida que se producen, no después de empaquetarlos en segmentos. El objetivo es cerrar la brecha entre la escala del streaming tradicional y la capacidad de respuesta de los sistemas en tiempo real como WebRTC, sentando las bases de una arquitectura de medios unificada y de baja latencia.

El futuro del streaming: una mirada al futuro con MoQ

Para un sector que ha pasado años equilibrando concesiones, este es uno de los primeros intentos creíbles de ir más allá por completo de unas limitaciones demasiado familiares. Los Standard aún tienen que madurar, los ecosistemas tienen que ponerse al día, y los despliegues en el mundo real acabarán demostrando qué es viable, pero la base que se está sentando es sustancialmente diferente de lo que había antes.

Para Fastly, MoQ refleja un cambio más amplio hacia la distribución de medios en tiempo real nativa de internet basada en tecnologías de transporte modernas. Estamos siguiendo de cerca su desarrollo y esperamos desempeñar un papel activo a medida que evolucione el ecosistema. Creemos que MoQ tiene el potencial de mejorar significativamente el streaming y redefinir lo que es posible a escala.