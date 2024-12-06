Fastly IPO <br />(Oferta Pública Inicial)

Hoy hemos empezado a cotizar en la Bolsa de Nueva York. La oferta pública inicial (OPI) de Fastly es todo un hito para la empresa, además de ser un motivo de celebración del éxito colectivo de nuestra comunidad y nuestros clientes en todo el mundo. Estoy tremendamente orgulloso de todo lo que hemos construido juntos; y esto no ha hecho más que empezar.

Hemos ido creciendo sin despegarnos un milímetro de nuestros orígenes. Fastly es una empresa fundada por desarrolladores, para desarrolladores. Nuestra plataforma de edge cloud está diseñada para satisfacer las exigencias de las aplicaciones modernas y para dotar de herramientas a quienes las diseñan y utilizan. La edge cloud permite a los desarrolladores diseñar y ofrecer experiencias digitales transformadoras, así como dotarlas de medidas de seguridad, en el borde de la red y a una escala global.

Nuestros clientes aprovechan todo el poder de la edge cloud, situada más cerca de sus usuarios, para ofrecerles estas experiencias únicas. Gracias a la plataforma de edge cloud de Fastly, están transformando sectores ya existentes —como prensa digital, medios de comunicación y entretenimiento, tecnología, retail online, turismo y hotelería, y servicios financieros— e incluso creando otros nuevos. Nuestra plataforma gestiona cientos de miles de millones de peticiones a diario, lo que facilita que personas del mundo entero puedan conectar con todo lo que les gusta.

No habría sido posible llegar a este punto sin el duro trabajo de nuestros empleados. Es un honor trabajar día tras día con un equipo de personas tan agradables y brillantes. Me gustaría reconocer la pasión, curiosidad y atención que ponen siempre a la hora de trabajar con nuestros clientes. Nuestra empresa se fundó a partir de sólidos principios éticos, y hemos crecido anteponiendo siempre los valores. Somos valiosos en la medida en que lo sean las personas que tengamos a nuestro lado. Este principio, junto con los principios éticos a cuyo respeto nos hemos comprometido a medida que nos expandimos, ha regido nuestras prácticas de contratación de personal.

Hacer lo correcto no solo beneficia a nuestros empleados y clientes, sino que mejora Internet en su conjunto. Hemos invertido en desarrollar una sólida cultura corporativa y, como empresa que cotiza en bolsa, continuaremos poniendo el foco en la transparencia, la integridad y la inclusión. Asimismo, seguiremos trabajando con organizaciones que consideremos íntegras y dignas de confianza, y que no promuevan el odio ni la violencia.

No estaríamos donde estamos sin nuestros clientes. Solo tengo palabras de agradecimiento para todas las empresas innovadoras que siguen creciendo a nuestro lado y para el creciente número de organizaciones sin ánimo de lucro y de código abierto a las que respaldamos y prestamos servicios con orgullo.

La tecnología tiene el potencial de impactar positivamente en el mundo, y nosotros mantenemos el compromiso de ampliar los límites de la innovación —junto con nuestros clientes y nuestra comunidad— para crear un Internet más fiable.

En este viaje, tenemos el honor de contar con la compañía de lo mejor de Internet. Gracias por vuestra confianza.