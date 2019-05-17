Artur Bergman

Hemos empezado nuestras cotizaciones en la Bolsa de Nueva York el día de hoy, lo cual supone nuestra primera jornada de negociación como empresa cotizada. La Oferta Pública Inicial (IPO) de Fastly es todo un hito para la empresa, además de ser un motivo de celebración del éxito colectivo de nuestra comunidad global y nuestros clientes. Estoy tremendamente orgulloso de todo lo que hemos construido juntos; y esto es solo el principio.