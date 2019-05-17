Artur Bergman
Chief Technology Officer y fundador, Fastly
Artur no solo es el fundador de Fastly, sino que también fue su CEO desde que se creó la empresa, en marzo de 2011, hasta febrero de 2020, cuando pasó a ocupar el puesto de Chief Architect y se convirtió en Executive Chairperson del consejo de administración. Antes de fundar Fastly, Artur había trabajado como CTO en Wikia, Inc., una plataforma para compartir conocimientos destinada a la comunidad global.
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Fastly IPO <br />(Oferta Pública Inicial)
Hemos empezado nuestras cotizaciones en la Bolsa de Nueva York el día de hoy, lo cual supone nuestra primera jornada de negociación como empresa cotizada. La Oferta Pública Inicial (IPO) de Fastly es todo un hito para la empresa, además de ser un motivo de celebración del éxito colectivo de nuestra comunidad global y nuestros clientes. Estoy tremendamente orgulloso de todo lo que hemos construido juntos; y esto es solo el principio.