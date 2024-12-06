Deja que el edge trabaje para ti: cómo protegerte para mejorar el rendimiento

¿Qué es la protección del origen?

No importa si tu arquitectura es simple o compleja, ya que nuestra protección garantiza un rendimiento y una disponibilidad óptimos durante tus periodos de mayor actividad.

En su forma más elemental, la protección del origen es una capa de caché de nivel intermedio entre tus servidores de origen y tus servidores de la CDN en el edge (POP). La protección del origen es una medida de seguridad que protege tus servidores de origen para que no se sobrecarguen y te permite obtener gran disponibilidad y rendimiento al mismo tiempo que reduces los costes.

Una de las experiencias más aterradoras para cualquier empresa que ofrece productos o servicios digitales es sufrir una interrupción total del servicio, aunque las arquitecturas nativas de la nube más actuales no tendrían por qué preocuparse. No obstante, tu presencia digital podría experimentar una degradación del servicio durante picos de tráfico impredecibles. Por este motivo, la mayoría de las empresas implementan algún tipo de estrategia de distribución escalonada en la caché para reducir los requerimientos del servidor y beneficiarse de las ventajas de rendimiento del almacenamiento en caché. La protección del origen reducirá la carga de tus servidores de origen y mejorará la experiencia de tus usuarios finales en todo momento.

Si se implementa correctamente, el almacenamiento en caché proporciona una capa adicional de protección y seguridad, al mismo tiempo que la protección de Fastly proporciona una capa fundamental de protección de la caché entre servidores. Todo ello garantiza que no ocurran estas interrupciones.

¿Cómo funciona?

La protección del origen reduce el número de peticiones que tu servidor de origen recibe al asignar un punto de presencia (POP) del nodo edge como punto de agregación para peticiones entrantes no almacenadas en caché. El POP de protección elegido actúa como una capa adicional de defensa que protege tu servidor de origen de miles o millones de peticiones entrantes. De este modo, tu servidor de origen puede aislarse del internet externo y solo permitir peticiones del POP de protección que hayas configurado. Si canalizas las peticiones no almacenadas a través de un POP de protección antes del origen, tu proporción de aciertos de caché aumentará, y así podrás ofrecer contenido más rápido, de forma más eficiente y sin tiempo de inactividad en tu origen.

Lo mismo sucede si estás utilizando varias CDN. Uno de los POP de almacenamiento en caché que has configurado como protección puede servir como tu CDN principal dentro de la configuración de varias CDN, y enviará una única petición al origen para cualquier contenido que no se encuentre en ese momento en la caché. Esta protección comparte esa respuesta con las otras CDN dentro de tu configuración.

¿Cuáles son las ventajas?

En promedio, los clientes que utilizan nuestra tecnología de protección observan que se gestionan más del 99 % de las peticiones en el edge de Fastly. Esto no solo supone una mejora de la experiencia de uso por la reducción de la latencia, sino también un ahorro de los altos costes, ya que se reduce la escala en origen y el ancho de banda de salida.

A continuación, puedes ver algunas de las ventajas y las experiencias de los clientes de Fastly:

Protección del origen contra sobrecargas de tráfico, al tiempo que mantiene la disponibilidad y redundancia. El problema de congestión de la red sucede cuando una propiedad del sitio web recibe tantas peticiones dentro de un periodo específico que el tiempo de respuesta se degrada, lo que afecta a la experiencia de uso.

«Una plataforma líder observó una subida de tráfico constante de 120 000 peticiones por segundo. La red del edge de Fastly respondió a todas excepto 54 peticiones ».

Cobertura adicional durante ataques de tipo DDoS intencionados y no intencionados, pues la protección ofrece una póliza de seguro integrada contra purgas accidentales y actualizaciones del sitio.

«Origin Shield ha sido de gran ayuda. Nuestro consumo más alto de ancho de banda resulta de las actualizaciones, y ahora tenemos un 99 % de proporción de aciertos en nuestro tráfico de actualizaciones, así que ha supuesto un ahorro enorme en costes de infraestructura».



Mejor distribución del contenido y mayor eficiencia de la caché, ya que la protección ofrece una proporción de aciertos de caché más alta para tu contenido distribuido desde el edge.

«Logramos una proporción de aciertos del 98 % en la distribución de datos de eventos deportivos, lo cual es verdaderamente espectacular».



Mayor seguridad, rendimiento y resiliencia con una capa adicional de protección sin coste alguno y un menor tráfico de salida, que se traduce en una superficie de ataque más pequeña en tus servidores de origen. Este diseño sirve tanto para arquitecturas de una única CDN como de varias CDN.

«La funcionalidad de protección de Fastly nos permite proteger nuestros servidores de origen frente a grandes picos de tráfico y reducir los costes en un 60 % al mes ».

Protégete desde el origen

Tanto si estás rediseñando la arquitectura de tu CDN o buscas desarrollar una solución nueva, tienes que plantearte seriamente usar el componente de protección del origen. Resulta esencial centrarse en la experiencia de usuario en casos de uso de gran rendimiento donde los usuarios esperan, o incluso dan por sentado, un cierto nivel de servicio. Conforme una configuración de varias CDN se convierte rápidamente en la norma para los casos de uso de rendimiento crítico (vídeo en vivo, videojuegos, etc.), la protección del origen deja de ser opcional para pasar a ser un componente fundamental dentro del proceso de diseño de la arquitectura, donde todos los componentes tienen que estar listos para rendir. Por lo tanto, las otras CDN dentro de una configuración de varias CDN deben estar preparadas para absorber de inmediato el tráfico de las CDN de bajo rendimiento.