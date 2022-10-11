Travis trabaja como Principal Global Architect en Fastly y lleva más de veinte años desempeñando cargos relacionados con la tecnología en varios sectores, como el público, el comercial, el sanitario y el de los medios de comunicación, con el objetivo de mejorar la velocidad, la seguridad y la fiabilidad de la web. Su trabajo en Fastly consiste en dar a conocer las crecientes capacidades de nuestros productos a empresas de todo el mundo.

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