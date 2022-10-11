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Travis Sanders
Principal Global Architect, Fastly
Travis trabaja como Principal Global Architect en Fastly y lleva más de veinte años desempeñando cargos relacionados con la tecnología en varios sectores, como el público, el comercial, el sanitario y el de los medios de comunicación, con el objetivo de mejorar la velocidad, la seguridad y la fiabilidad de la web. Su trabajo en Fastly consiste en dar a conocer las crecientes capacidades de nuestros productos a empresas de todo el mundo.
Otro paso más en nuestro compromiso con el valor añadido: presentamos la versión de autoservicio de la optimización de imágenes
Nos complace anunciar que la esperada versión de autoservicio de nuestro producto de optimización de imágenes ya está disponible. Una vez instalada la optimización de imágenes, los usuarios podrán habilitarla y deshabilitarla manualmente en las configuraciones de cualquiera de sus servicios de Fastly. Estamos encantados de poner esta guinda en la red del edge más rápida del mercado.
Deja que el edge trabaje para ti: cómo protegerte para mejorar el rendimiento
La protección de Fastly puede minimizar la carga en origen, mejorar la disponibilidad y resiliencia, y reducir los costes operativos relacionados con la infraestructura de origen.