Ajay Bharadwaj
Chef de produit, Fastly
Ajay Bharadwaj est un chef de produit chez Fastly et travaille au sein de l’équipe Compute@Edge, qui se concentre sur la fourniture des fonctionnalités essentielles de la plateforme de calcul, cruciales pour l’exécution des charges de travail sans serveur en périphérie. Pendant son temps libre, il aime faire du vélo et jouer quelques parties d’échecs.
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