Comment Fastly et Yottaa transforment les performances des sites avec des Early Hints

Dans le domaine de la performance web, rien n’est plus crucial pour vos utilisateurs — et pour vos résultats financiers — que la vitesse à laquelle ils peuvent voir et interagir avec votre contenu le plus important. L'amélioration de métriques telles que le Largest Contentful Paint (LCP) et le Temps de chargement du premier octet (TTFB) sont des objectifs critiques pour les équipes d’ingénierie axées sur les performances, notamment celles qui gèrent des sites d'e-commerce à fort trafic, des plateformes de médias riches en contenu et des applications sensibles à la latence.

Early Hints est un Standard web puissant qui transforme le temps d'inactivité du navigateur en préchargement productif, améliorant considérablement la rapidité avec laquelle les utilisateurs voient votre contenu essentiel. Pendant que votre serveur d’origine traite les requêtes, Early Hints permet aux navigateurs de commencer immédiatement à récupérer les ressources essentielles — images principales, CSS critiques, polices clés — les éléments exacts qui influencent les métriques LCP et le Temps de chargement du premier octet.

Maintenant disponible sur Fastly Compute

Nous sommes ravis de vous annoncer que Early Hints est désormais disponible sur Fastly Compute , en plus de notre plateforme CDN. Cette expansion vous permet de tirer pleinement parti de la programmabilité de Compute pour créer des stratégies dynamiques et personnalisées d’Early Hints, le tout inclus dans votre tarification Compute existante sans aucune configuration requise pour commencer.

Impact dans le monde réel : l'histoire de réussite de Yottaa

L'impact mesurable d'Early Hints est la raison pour laquelle les principales sociétés d'optimisation web, telles que Yottaa, l'ont intégré au cœur de leur stratégie de performance. En tant qu'entreprise axée sur les performances dans le domaine de l'e-commerce, gérant plus de 1 000 propriétés sur la plateforme de périphérie de Fastly, Yottaa sait qu'un LCP et un Temps de chargement du premier octet plus rapides sont directement corrélés à des taux de conversion plus élevés.

« Early Hints est une pierre angulaire de notre modèle d’accélérateur Yottaa sur Fastly », explique Benjamin Trafton, Vice-Président de l’ingénierie de la performance chez Yottaa. "Outre Image Optimization, les règles de mise en cache intelligentes, la protection WAF et les Services Compute en temps réel pour la transformation HTML, Early Hints livre des gains de performances constants à l’ensemble de notre clientèle."

Bien que les règles des Early Hints varient selon le site client, Yottaa sélectionne généralement quelques ressources tierces essentielles et des éléments clés de script/fichier de rendu pour que le navigateur puisse anticiper leur chargement — et les résultats ont été impressionnants :

40 % d’accélération du TTFB

Amélioration de 10 % du LCP

Aujourd'hui, Yottaa explore les capacités avancées d'Early Hints on Compute pour améliorer encore davantage les performances :

Préchargement prédictif : analyse du comportement des utilisateurs pour prévoir et présélectionner les prochaines meilleures pages qu’un client pourrait visiter

Optimisation dynamique: mise à jour automatique des conseils basée sur l'analyse en temps réel du code source, identification des ressources courantes bloquant le rendu et des actifs critiques de première partie

Premiers indices sur la plateforme Fastly : un Advantage concurrentiel

Historiquement, Fastly a pris en charge les Early Hints pour ses clients CDN utilisant VCL (Varnish Configuration Language). Notre dernière version, cependant, prend en charge Early Hints sur la plateforme Compute. Bien que l'implémentation VCL soit puissante, Early Hints on Compute est une révolution car elle permet aux développeurs de générer des indices de manière programmatique et dynamique directement en périphérie en utilisant n'importe lequel de nos SDKs pris en charge. Cela offre un niveau de flexibilité et de contrôle sans précédent, permettant des optimisations sophistiquées qui étaient auparavant impossibles.

Avec Early Hints sur Compute, les développeurs peuvent créer une logique pour effectuer des tâches telles que :

Envoyez des indices personnalisés en fonction du statut de se connecter d'un utilisateur ou de son comportement passé.

Proposez différentes séries de conseils aux utilisateurs mobiles par rapport aux utilisateurs d'ordinateurs de bureau.

Récupérez une liste d'indices à partir d'un magasin de données de périphérie tel que le KV Store de Fastly.

Adaptez le contenu en fonction de l’emplacement géographique de l’utilisateur.

Cette flexibilité renforce les capacités des développeurs à créer et à déployer des solutions innovantes qui surpassent significativement la concurrence. Les avantages sont inclus dans votre tarification Compute, ce qui en fait un moyen rentable d'obtenir un avantage concurrentiel.

Profitez de votre avantage de performances

Early Hints est un outil puissant qui répond directement aux principaux défis de la performance web. Avec la plateforme de Fastly, vous pouvez non seulement implémenter Early Hints, mais aussi étendre ses capacités grâce à la puissance de Compute afin de créer dynamiquement des expériences personnalisées et optimisées pour chaque utilisateur.

Comme le succès de Yottaa le démontre, la combinaison d'Early Hints avec la plateforme de périphérie de Fastly livre des améliorations de performances mesurables et durables à l'échelle. Que vous vous concentriez sur l'amélioration des Core Web Vitals, l'augmentation des taux de conversion ou livrer des expériences utilisateur supérieures, Early Hints on Compute vous offre les outils pour garder une longueur d'avance sur la concurrence.