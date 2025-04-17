Alina Lehtinen-Vela
Content Marketing Manager
Alina Lehtinen-Vela fait partie de l'équipe de marketing de contenu chez Fastly, où elle se concentre sur la stratégie, le développement et l'optimisation du contenu marketing. Avec plus d'une décennie d'expérience dans le marketing numérique, les relations publiques et le SEO, elle a une piste record prouvée dans l'obtention de placements médiatiques à fort impact et dans l'élaboration de stratégies de contenu fondées sur des données. Lorsqu’elle n’est pas en train d’élaborer des stratégies de contenu, vous la trouverez en train de se promener dans la nature ou plongée dans un projet de bricolage.
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