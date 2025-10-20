Revenir au blog
Ashley Hurwitz
Content Marketing Manager, Fastly
Ashley Hurwitz fait partie de l'équipe de marketing de contenu chez Fastly. Elle se spécialise dans la création d'histoires captivantes pour les marques technologiques, le développement de la notoriété de la marque et la stratégie de contenu. Pendant son temps libre, elle adore lire, jouer aux jeux vidéo et regarder des films de Nicolas Cage.
-
3 erreurs coûteuses dans la sécurité des applications et la sécurité des API et comment les éviter
Évitez des erreurs coûteuses de sécurité des API. Apprenez à rationaliser l'évaluation des WAF, à estimer le coût total de possession (TCO) et à adopter le développement agile pour une sécurité optimale.