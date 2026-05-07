Le secteur de l’édition à l’ère de l’IA : pourquoi la stratégie des bots est désormais une stratégie commerciale

L’avenir des entreprises passe par leurs développeurs

En savoir plus
EntrepriseL’équipe à l’origine de meilleures expériences en ligneCarte réseauUne toute nouvelle architecture pour l’Internet d’aujourd’huiRelations avec les analystes du secteurDécouvrez ce que les analystes du secteur pensent de FastlyNouveautésAnnonces et informations récentesPlateformeLa plateforme qui rend les expériences numériques plus efficaces, plus rapides et plus sécuriséesTémoignages clientsDécouvrez comment les meilleures entreprises du Web réussissentÉvénementsRencontrez-nous lors d’un événementCarrièresRejoignez l’équipe qui crée un meilleur Internet

Plateforme Edge Cloud de Fastly

Voir tous les produits
Distribution de contenu (CDN)Proposez des expériences rapides et personnalisées à l’échelle mondialeStreaming en directProposez des expériences de streaming fluides et efficacesVidéos à la demande (VoD)Offrez d’incroyables expériences de vidéo à la demandeMedia Shield Optimisez les déploiements multi-CDNPackaging à la voléeConditionnez du contenu vidéo à la demande de manière dynamique et en temps réelImage OptimizerTraitement des images rapide et à la pointe de la technologieÉquilibreur de charge (load balancer)Contrôle granulaire des décisions de routageCryptage TLSSimplifiez la gestion du protocole Transport Layer Security (TLS)Origin Connect Connectez-vous directement à FastlyAdresses IPGérez facilement vos adresses IPHTTP/3 et QUICProtocoles modernesAPI de recherche de domainesRecherche instantanée et précise de noms de domaineObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de nouvelle générationSécurité moderne des applications Web et des API, partout dans le mondeGestion des botsDétectez et neutralisez les attaques de botsProtection contre les attaques par déni de service distribuéAtténuation automatisée des attaques perturbatrices et distribuéesSécurité des APISécurisez vos points de terminaison d'APIProtection côté clientProtégez-vous contre les attaques côté clientGestion des bots d’IAEmpêcher les bots d’IA de copier le contenu d’un site web
Edge ComputeMettez vos applications en périphérie : notre plateforme instantanée vous aide à créer des expériences exceptionnelles pour vos utilisateursBases de données clé-valeurLa bases de données clé-valeur la plus rapide du marché et aussi facile à utiliser que vos outils de base de données habituelsWebsockets &amp; Fanout Une messagerie en temps réel, à l’échelle mondiale, entièrement personnalisable et facile à configurerSDK pour développeursProgrammez les mêmes services que nous utilisons pour créer les produits FastlyEnterprise ServerlessLa plus puissante de toutes les plateformes sans serveur, basée sur des normes ouvertes et intégrée à la suite complète de produits FastlyIAAccélérez vos charges de travail d’IA et gagnez en efficacité grâce à la mise en cache sémantiqueObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCache programmableBénéficiez d'un accès programmatique complet au même système légendaire de mise en cache qui alimente notre CDN.Serveur MCPUn contrôle alimenté par l'IA pour vos services Fastly.
Logging en temps réelDiffusez et analysez des journaux en temps réelEdge ObserverAnalysez les données de trafic en direct et historiquesDomain InspectorÉvalue les informations au niveau du domaineOrigin InspectorConsultez des informations complètes, de l’origine jusqu’à la périphérieAlertesCréez des notifications pour les métriques de serviceLog Explorer &amp; InsightsInteragissez avec des informations exploitables

Des services exceptionnels pour des résultats exceptionnels

Voir tous les services
Services professionnelsNos experts vous aident à migrer ou optimiser votre service de distributionServices de divertissement en directDes expériences de streaming en direct qui s’adaptent à vos audiencesPlans d’assistanceUne assistance hors pair de bout en boutCDN géréContrôle et flexibilité optimisésServices de sécurité gérésProtection des applications web gérée par des expertsAssistance clientL’assistance Fastly se tient à vos côtés pour développer vos activités

Solutions numériques innovantes

Voir toutes nos solutions
Services de streamingProposez des streamings en direct et à la demande d’une qualité exceptionnelleMédias émergentsDes performances élevées pour les marques de médias émergentesÉdition numériqueJournalisme en temps réel avec des expériences de lecture amélioréesVente au détail et e-commerceDes expériences rapides et personnalisées à grande échelleServices financiersSécurité intégrée pour protéger les données clientsHaute technologieAdaptez instantanément vos performances au rythme de votre croissanceTourisme et hôtellerieDes expériences en ligne personnalisées pour vos invités et visiteursFormation en ligneProposez des formations sécurisées à grande échelleJeuxPropulsez vos joueurs vers la victoire grâce à des téléchargements de jeux ultra-rapides et sécurisésiGamingProposer des expériences de jeu rapides, sûres, ininterrompues et attrayantes en périphérie
Réduction des coûts associés à l’infrastructureRéduisez vos dépenses cloud tout en les rendant plus prévisiblesOptimisation multicloudUnifiez et simplifiez vos ressources cloudConfiance des clientsEn savoir plus sur les initiatives de Fastly pour instaurer une relation de confianceProtection de la vie privéeDécouvrez comment protéger les données de votre utilisateurTableau de bord de performance écologiqueConsultez votre consommation d'électricité et vos émissions de GES pour la plateforme Fastly

Donnez à chaque développeur les moyens de créer des expériences extraordinaires

Essayez Fastly gratuitement
DéveloppeursCréez quelque chose d’incroyable aujourd’huiProgramme Fast ForwardPour un Internet plus fiableOutils de développementDes outils de développement qui donnent un réel avantage aux équipesSDK pour développeursProgrammez les mêmes services que nous utilisons pour créer les produits FastlyCommunautéRejoignez des développeurs du monde entierS’inscrireCréez un compte développeur gratuit

Créez un Internet sûr, rapide et attrayant avec Fastly

Pourquoi s’associer à Fastly ?Proposez des expériences sûres, rapides et attrayantesPartenaires cloudDécouvrez les avantages d’associer Fastly à vos services cloudPartenaires de distributionAméliorez vos offres et capacités avec les produits FastlyPartenaires technologiques et d’intégrationDécouvrez notre réseau de partenaires
Connexion au portail des partenairesAccédez à toutes vos ressources de partenaires FastlyDevenez partenaireDéveloppez votre activité en revendant ou en recommandant des produits FastlyTrouvez un partenaireNous vous mettons en relation avec le partenaire le mieux adapté à vos besoins

Obtenez de l’aide avec Fastly

DocumentationTirez le meilleur parti de FastlyBibliothèque de ressourcesDécouvrir des feuilles de données, des rapports et plus encoreFastly AcademyFormation pratique sur les produits FastlyCentre d’apprentissageEn savoir plus sur les technologies InternetBlogNos dernières idées et réflexionsRecherche dans le domaine de la sécuritéUne sécurité renforcée grâce à la recherchePoint de vue de Fastly Découvrez des points de vue d’experts et des informations sur le secteur
Centre d’assistanceComment pouvons-nous vous aider ?Nous contacterContactez-nous dès aujourd’hui
Revenir au blog

Follow and Subscribe

Le secteur de l’édition à l’ère de l’IA : pourquoi la stratégie des bots est désormais une stratégie commerciale

Ashley Hurwitz

Content Marketing Manager, Fastly

David King

Responsable marketing produit de groupe, sécurité

IAInformations sur le secteurSécurité

Les éditeurs ont passé des années à optimiser le trafic de recherche et des réseaux sociaux. Maintenant, ils sont contraints d’optimiser pour les bots d’IA.

Le dernier Threat Insights Report de Fastly, IA, bots et l’avenir agentique du Web, explore comment l’IA, les bots et l’automatisation remodèlent internet – et a révélé que près de la moitié de toutes les requêtes internet proviennent désormais de bots. L’un des enseignements les plus clairs du rapport est que chaque secteur connaît l’IA différemment. Certains constatent davantage d’automatisation malveillante. D’autres font face à de nouveaux défis opérationnels et d’infrastructure, tandis que des bots « recherchés » comme l’IA modifient complètement leur modèle opérationnel.

Mais pour les éditeurs, l’IA n’est pas un simple autre changement de trafic : elle impose de repenser l’échange fondamental sur lequel l’édition sur internet s’appuie depuis des années : les éditeurs créent du contenu, et les utilisateurs cliquent pour accéder à la source. À mesure que les systèmes d’IA répondent de plus en plus directement aux questions, cette relation devient beaucoup moins garantie.

C’est ce qui fait de l’édition l’un des secteurs confrontés aux implications stratégiques les plus immédiates du trafic généré par l’IA.

L'état des bots dans l'édition

Le modèle économique de l’édition dépend souvent des revenus générés par les utilisateurs qui cliquent jusqu’à leurs domaines pour s’abonner afin de consulter le contenu, voir des publicités, etc., mais comme une part bien plus importante de leur contenu est récupérée, cela les oblige à reconsidérer ce que « voulu » signifie réellement pour leur activité.

Dans l’ensemble du réseau mondial de Fastly, les bots ont représenté 49 % de l’ensemble du trafic observé en janvier 2026. Bots également représentés :

  • 47 % des requêtes vers le contenu du cache

  • 60 % des requêtes atteignant l’infrastructure d’origine

Pour les éditeurs, ces chiffres ont un poids considérable.

Les entreprises de publication dépendent de relations directes avec leur audience. Le trafic génère des abonnements, de la publicité, des parrainages et de l'engagement. Mais les robots d’exploration et les extracteurs d’IA consomment de plus en plus le contenu des éditeurs sans garantir que les utilisateurs visitent un jour le site source.

Comme le souligne le rapport : « Une indexation du site d’un éditeur signifie que le contenu de valeur peut désormais être diffusé directement par un LLM, et les utilisateurs pourraient ne jamais accéder au site web source pour recueillir des informations. »

Cela change la définition du trafic « souhaité ». 

Les éditeurs font face à une crise existentielle en ce qui concerne le trafic de bots souhaité, d’autant plus qu’ils en reçoivent 587 % de plus que la référence mondiale. Historiquement, les éditeurs ont fortement optimisé pour les bots souhaités, car l’indexation de recherche contribuait à améliorer la découvrabilité. Mais les systèmes d’IA fonctionnent différemment. Au lieu de simplement rediriger les utilisateurs vers la source, ils peuvent résumer et diffuser le contenu des éditeurs directement dans les réponses générées.

Les éditeurs sont confrontés à de nouveaux compromis en matière de visibilité de l’IA

Selon le rapport, les bots d’IA représentent actuellement environ 8 % du trafic de bots souhaité à l’échelle mondiale et 4 % du trafic de bots d’IA pour les éditeurs. Bien que le volume global reste encore relativement faible, l’impact stratégique est significatif.

Les extracteurs d’IA, qui récupèrent du contenu en réponse aux invites des utilisateurs, influencent directement le fait que les éditeurs apparaissent dans les réponses générées par l’IA. Cela crée un équilibre difficile :

  • Autorisez l’accès à l’IA et gagnez en visibilité dans les expériences d’IA émergentes

  • Restreindre l’accès à l’IA pour préserver le trafic direct et la propriété de l’audience

Aucune des deux options n’est simple.

Dans le même temps, les éditeurs subissent également une pression croissante autour de leur contenu à plus forte valeur. Près de la moitié du trafic en cache provient désormais de bots, ce qui signifie que le contenu le plus susceptible de générer de l’engagement : actualités de dernière minute, sujets tendance, etc., est lui aussi de plus en plus ingéré pour la récupération par l’IA. 

Pour les éditeurs, cela signifie que le Bot Management n’est plus seulement une question de sécurité. Cela devient aussi un enjeu de stratégie de contenu et de monétisation.

Toutes les automatisations ne se valent pas

Le rapport a également révélé que 99 % de tout le trafic de bots dans le monde était classé comme « indésirable », mais les éditeurs en reçoivent 22 % de moins. Cela signifie moins de trafic d’automatisation invérifiable, de scrapers malveillants, d’usurpateurs d’identité, de scanners, d’outils d’abus d’identifiants et de trafic d’automatisation trompeur se faisant passer pour du trafic légitime. 

Bien qu’une diminution du trafic de bots indésirable soit probablement une réalité bienvenue, sans visibilité granulaire, les organisations risquent de traiter de la même manière tout le trafic lié aux bots, en bloquant potentiellement un trafic bénéfique ou en autorisant une activité nuisible.

Pour les éditeurs , comprendre quels bots accèdent au contenu et pourquoi est essentiel.

Ce que les éditeurs peuvent faire maintenant

S’adapter au trafic piloté par l’IA ne consiste pas à choisir entre tout bloquer ou tout autoriser. Il s’agit d’élaborer une stratégie plus réfléchie en matière de visibilité, de contrôle, de monétisation et de protection.

  • Gagner en visibilité. Les organisations ont besoin d’informations sur : quels bots accèdent au contenu et ce qu’ils récupèrent, si le trafic atteint le cache ou l’origine, et quelles activités correspondent aux objectifs de l’entreprise.

  • Allez au-delà du blocage. Le trafic IA moderne nécessite des contrôle davantage conçus à cet effet que les approches traditionnelles d’autorisation/blocage. Une certaine automatisation peut créer des opportunités de visibilité et de revenus. Certains peuvent simplement engendrer des coûts et des risques.

    • Envisagez de monétiser le trafic IA: alors que les plateformes d’IA continuent de rechercher du contenu d’éditeur de haute qualité, les stratégies de monétisation sont de plus en plus envisagées. Les éditeurs disposant d’une forte visibilité et de solides contrôles de gouvernance seront les mieux placés pour décider comment l’accès à l’IA soutient leurs objectifs commerciaux.

    • Trompez les indésirables. Les capacités de Deception de Fastly sont conçues pour perturber l’automatisation malveillante en fournissant aux hacker des signaux trompeurs et en réduisant l’efficacité des abus automatisés.

Débloquez votre stratégie de bots

L’IA transforme rapidement la manière dont les informations sont découvertes et consommées en ligne, et les éditeurs sont au cœur de cette évolution. Les organisations les mieux placées pour ce qui vient ensuite ne se contenteront pas de tout bloquer : elles le gouverneront de manière stratégique.

Téléchargez le dernier Threat Insights Report de Fastly pour explorer l’évolution du paysage mondial des bots et découvrir comment ils redéfinissent le web

Prêt à commencer ?

Contactez-nous dès aujourd’hui
Parler à un expert