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Chris Ritter
Senior Manager, alliances Cloud
Chris dirige la relation d'alliance mondiale AWS de Fastly. Il se spécialise dans le rassemblement d'équipes pour aider à résoudre les problèmes des clients et à libérer de la valeur. Pendant son temps libre, il aime essayer de suivre ses deux jeunes garçons et de courir après des balles de golf sur le parcours.
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