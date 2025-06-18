Fastly obtient le statut « Déployé sur AWS »

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Plateforme Edge Cloud de Fastly

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WAF de nouvelle générationSécurité moderne des applications Web et des API, partout dans le mondeGestion des botsDétectez et neutralisez les attaques de botsProtection contre les attaques par déni de service distribuéAtténuation automatisée des attaques perturbatrices et distribuéesSécurité des APISécurisez vos points de terminaison d'APIProtection côté clientProtégez-vous contre les attaques côté clientGestion des bots d’IAEmpêcher les bots d’IA de copier le contenu d’un site web
Edge ComputeMettez vos applications en périphérie : notre plateforme instantanée vous aide à créer des expériences exceptionnelles pour vos utilisateursBases de données clé-valeurLa bases de données clé-valeur la plus rapide du marché et aussi facile à utiliser que vos outils de base de données habituelsWebsockets &amp; Fanout Une messagerie en temps réel, à l’échelle mondiale, entièrement personnalisable et facile à configurerSDK pour développeursProgrammez les mêmes services que nous utilisons pour créer les produits FastlyEnterprise ServerlessLa plus puissante de toutes les plateformes sans serveur, basée sur des normes ouvertes et intégrée à la suite complète de produits FastlyIAAccélérez vos charges de travail d’IA et gagnez en efficacité grâce à la mise en cache sémantiqueObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCache programmableBénéficiez d'un accès programmatique complet au même système légendaire de mise en cache qui alimente notre CDN.Serveur MCPUn contrôle alimenté par l'IA pour vos services Fastly.
Logging en temps réelDiffusez et analysez des journaux en temps réelEdge ObserverAnalysez les données de trafic en direct et historiquesDomain InspectorÉvalue les informations au niveau du domaineOrigin InspectorConsultez des informations complètes, de l’origine jusqu’à la périphérieAlertesCréez des notifications pour les métriques de serviceLog Explorer &amp; InsightsInteragissez avec des informations exploitables

Des services exceptionnels pour des résultats exceptionnels

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Services professionnelsNos experts vous aident à migrer ou optimiser votre service de distributionServices de divertissement en directDes expériences de streaming en direct qui s’adaptent à vos audiencesPlans d’assistanceUne assistance hors pair de bout en boutCDN géréContrôle et flexibilité optimisésServices de sécurité gérésProtection des applications web gérée par des expertsAssistance clientL’assistance Fastly se tient à vos côtés pour développer vos activités

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Services de streamingProposez des streamings en direct et à la demande d’une qualité exceptionnelleMédias émergentsDes performances élevées pour les marques de médias émergentesÉdition numériqueJournalisme en temps réel avec des expériences de lecture amélioréesVente au détail et e-commerceDes expériences rapides et personnalisées à grande échelleServices financiersSécurité intégrée pour protéger les données clientsHaute technologieAdaptez instantanément vos performances au rythme de votre croissanceTourisme et hôtellerieDes expériences en ligne personnalisées pour vos invités et visiteursFormation en ligneProposez des formations sécurisées à grande échelleJeuxPropulsez vos joueurs vers la victoire grâce à des téléchargements de jeux ultra-rapides et sécurisésiGamingProposer des expériences de jeu rapides, sûres, ininterrompues et attrayantes en périphérie
Réduction des coûts associés à l’infrastructureRéduisez vos dépenses cloud tout en les rendant plus prévisiblesOptimisation multicloudUnifiez et simplifiez vos ressources cloudConfiance des clientsEn savoir plus sur les initiatives de Fastly pour instaurer une relation de confianceProtection de la vie privéeDécouvrez comment protéger les données de votre utilisateurTableau de bord de performance écologiqueConsultez votre consommation d'électricité et vos émissions de GES pour la plateforme Fastly

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Fastly obtient le statut « Déployé sur AWS »

Chris Ritter

Senior Manager, alliances Cloud

CDN et distributionPlateformeSécuritéProduit

Nous sommes ravis d’annoncer que la plateforme Fastly Edge Cloud est vérifiée comme un produit « Déployé sur AWS » sur AWS Marketplace, ce qui indique que Fastly (solutions CDN et de sécurité) est hébergé sur AWS, aidant ainsi les clients comme vous à maximiser la valeur des achats sur AWS Marketplace. Les clients peuvent continuer à utiliser leurs dépenses sur AWS Marketplace pour intégrer Fastly en toute confiance et peuvent bénéficier d'économies significatives sur leur infrastructure et leur couverture d'engagement. Les clients Fastly conservent tous les avantages de la nouvelle politique AWS lorsqu’ils achètent sur AWS Marketplace.

Cette reconnaissance fait suite à nos certifications de compétences dans les domaines du Retail et de la sécurité – des désignations qui reconnaissent que Fastly a démontré une expertise éprouvée qui aide les clients à atteindre leurs objectifs de sécurité dans le cloud et aide les vendeurs à accélérer leurs parcours de transformation numérique, leur permettant de maintenir un avantage concurrentiel et d'offrir des expériences client exceptionnelles. Pour recevoir les désignations, les partenaires du réseau de partenaires AWS (APN) doivent posséder une expertise approfondie d'AWS et livrer des solutions de manière fluide sur AWS.

Pourquoi le badge est-il important

Pour Fastly, recevoir le badge « Déployé sur AWS » est une réalisation importante qui met en avant notre engagement à livrer des solutions sécurisées, évolutives et à hautes performances. En répondant à ces exigences, nous renforçons notre engagement à fournir des solutions Enterprise qui répondent aux normes opérationnelles les plus élevées, ce qui facilite encore plus le choix de Fastly par les utilisateurs AWS en toute confiance.

Les clients choisissent d'acheter Fastly via AWS Marketplace pour :

  • Rationalisez l'approvisionnement avec des flux de travail d'achat natifs à AWS

  • Consolider la facturation pour AWS et les fournisseurs tiers

  • Simplifiez la conformité avec l’alignement intégré d’AWS.

  • Maintenez l'engagement stratégique de vos partenaires dans l'ensemble de votre écosystème cloud.

L’edge cloud de Fastly est une plateforme hautement programmable conçue pour tirer parti de l’internet moderne.

Explorez sur l’AWS Marketplace

Conçu pour la performance dans le Cloud AWS

De la périphérie au cœur, Fastly est optimisé pour le cloud et créé pour évoluer à l'échelle avec AWS. Notre infrastructure utilise des services clés d’AWS pour tout, de la télémétrie aux informations alimentées par l’IA, garantissant ainsi la flexibilité, la fiabilité et l’échelle que nos clients attendent.

Contrairement à certains WAFs obsolètes qui ne s'intègrent pas bien aux déploiements automatisés ou aux piles technologiques existantes, le WAF de nouvelle génération Fastly peut être déployé nativement dans n'importe quel environnement AWS, y compris :

  • Amazon EC2 et Lambda prennent en charge l’inspection du trafic en temps réel et offrent une flexibilité de Compute

  • Amazon CloudWatch et Kinesis pour alimenter l'observabilité en temps réel et le streaming d'événements

  • Amazon S3 et DynamoDB pour une gestion résiliente des données et une propagation rapide des règles

  • Amazon Bedrock pour alimenter des informations de sécurité basées sur l'IA et le ML

  • Amazon Route 53 pour acheminer sans effort les utilisateurs sur Internet (Amazon Route 53 offre un système de noms de domaine (DNS) hautement disponible et évolutif, l'enregistrement de noms de domaine et des services cloud de vérification de l'état de santé)

De la WAF de nouvelle génération et de la gestion des bots au calcul Serverless en périphérie, Fastly renforce les capacités des équipes DevOps, de sécurité et de plateforme à agir plus rapidement sans compromettre la sécurité ou les performances. Et maintenant, en tant que partenaire entièrement « déployé sur AWS », Fastly s’aligne encore plus étroitement sur votre architecture AWS, vos besoins de conformité et votre stratégie financière.

En achetant sur le AWS Marketplace, vous bénéficiez d'un accès complet aux capacités du WAF de nouvelle génération – aucune limitation ou restriction ne s'applique. Contactez-nous pour plus de détails sur la tarification via AWS Marketplace ou s’inscrire pour un essai gratuit.

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