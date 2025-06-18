Fastly obtient le statut « Déployé sur AWS »

Nous sommes ravis d’annoncer que la plateforme Fastly Edge Cloud est vérifiée comme un produit « Déployé sur AWS » sur AWS Marketplace, ce qui indique que Fastly (solutions CDN et de sécurité) est hébergé sur AWS, aidant ainsi les clients comme vous à maximiser la valeur des achats sur AWS Marketplace. Les clients peuvent continuer à utiliser leurs dépenses sur AWS Marketplace pour intégrer Fastly en toute confiance et peuvent bénéficier d'économies significatives sur leur infrastructure et leur couverture d'engagement. Les clients Fastly conservent tous les avantages de la nouvelle politique AWS lorsqu’ils achètent sur AWS Marketplace.

Cette reconnaissance fait suite à nos certifications de compétences dans les domaines du Retail et de la sécurité – des désignations qui reconnaissent que Fastly a démontré une expertise éprouvée qui aide les clients à atteindre leurs objectifs de sécurité dans le cloud et aide les vendeurs à accélérer leurs parcours de transformation numérique, leur permettant de maintenir un avantage concurrentiel et d'offrir des expériences client exceptionnelles. Pour recevoir les désignations, les partenaires du réseau de partenaires AWS (APN) doivent posséder une expertise approfondie d'AWS et livrer des solutions de manière fluide sur AWS.

Pourquoi le badge est-il important

Pour Fastly, recevoir le badge « Déployé sur AWS » est une réalisation importante qui met en avant notre engagement à livrer des solutions sécurisées, évolutives et à hautes performances. En répondant à ces exigences, nous renforçons notre engagement à fournir des solutions Enterprise qui répondent aux normes opérationnelles les plus élevées, ce qui facilite encore plus le choix de Fastly par les utilisateurs AWS en toute confiance.

Les clients choisissent d'acheter Fastly via AWS Marketplace pour :

Rationalisez l'approvisionnement avec des flux de travail d'achat natifs à AWS

Consolider la facturation pour AWS et les fournisseurs tiers

Simplifiez la conformité avec l’alignement intégré d’AWS.

Maintenez l'engagement stratégique de vos partenaires dans l'ensemble de votre écosystème cloud.

L’edge cloud de Fastly est une plateforme hautement programmable conçue pour tirer parti de l’internet moderne.

Explorez sur l’AWS Marketplace

Conçu pour la performance dans le Cloud AWS

De la périphérie au cœur, Fastly est optimisé pour le cloud et créé pour évoluer à l'échelle avec AWS. Notre infrastructure utilise des services clés d’AWS pour tout, de la télémétrie aux informations alimentées par l’IA, garantissant ainsi la flexibilité, la fiabilité et l’échelle que nos clients attendent.

Contrairement à certains WAFs obsolètes qui ne s'intègrent pas bien aux déploiements automatisés ou aux piles technologiques existantes, le WAF de nouvelle génération Fastly peut être déployé nativement dans n'importe quel environnement AWS, y compris :

Amazon EC2 et Lambda prennent en charge l’inspection du trafic en temps réel et offrent une flexibilité de Compute

Amazon CloudWatch et Kinesis pour alimenter l'observabilité en temps réel et le streaming d'événements

Amazon S3 et DynamoDB pour une gestion résiliente des données et une propagation rapide des règles

Amazon Bedrock pour alimenter des informations de sécurité basées sur l'IA et le ML

Amazon Route 53 pour acheminer sans effort les utilisateurs sur Internet (Amazon Route 53 offre un système de noms de domaine (DNS) hautement disponible et évolutif, l'enregistrement de noms de domaine et des services cloud de vérification de l'état de santé)

De la WAF de nouvelle génération et de la gestion des bots au calcul Serverless en périphérie, Fastly renforce les capacités des équipes DevOps, de sécurité et de plateforme à agir plus rapidement sans compromettre la sécurité ou les performances. Et maintenant, en tant que partenaire entièrement « déployé sur AWS », Fastly s’aligne encore plus étroitement sur votre architecture AWS, vos besoins de conformité et votre stratégie financière.