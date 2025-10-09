Daniel Axtens est ingénieur logiciel principal au sein de l’équipe Varnish. Il vit dans la plus petite ville du monde : Canberra, en Australie. Après avoir travaillé principalement sur le noyau Linux, il s’est tourné vers l’espace utilisateur et a rejoint Fastly en 2022. Il s’intéresse particulièrement aux performances et à la fiabilité des codes de base établis et n’en revient toujours pas qu’autant de personnes utilisent son code tous les jours !

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