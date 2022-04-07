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WAF de nouvelle générationSécurité moderne des applications Web et des API, partout dans le mondeGestion des botsDétectez et neutralisez les attaques de botsProtection contre les attaques par déni de service distribuéAtténuation automatisée des attaques perturbatrices et distribuéesSécurité des APISécurisez vos points de terminaison d'APIProtection côté clientProtégez-vous contre les attaques côté clientGestion des bots d’IAEmpêcher les bots d’IA de copier le contenu d’un site web
Edge ComputeMettez vos applications en périphérie : notre plateforme instantanée vous aide à créer des expériences exceptionnelles pour vos utilisateursBases de données clé-valeurLa bases de données clé-valeur la plus rapide du marché et aussi facile à utiliser que vos outils de base de données habituelsWebsockets &amp; Fanout Une messagerie en temps réel, à l’échelle mondiale, entièrement personnalisable et facile à configurerSDK pour développeursProgrammez les mêmes services que nous utilisons pour créer les produits FastlyEnterprise ServerlessLa plus puissante de toutes les plateformes sans serveur, basée sur des normes ouvertes et intégrée à la suite complète de produits FastlyIAAccélérez vos charges de travail d’IA et gagnez en efficacité grâce à la mise en cache sémantiqueObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCache programmableBénéficiez d'un accès programmatique complet au même système légendaire de mise en cache qui alimente notre CDN.Serveur MCPUn contrôle alimenté par l'IA pour vos services Fastly.
Logging en temps réelDiffusez et analysez des journaux en temps réelEdge ObserverAnalysez les données de trafic en direct et historiquesDomain InspectorÉvalue les informations au niveau du domaineOrigin InspectorConsultez des informations complètes, de l’origine jusqu’à la périphérieAlertesCréez des notifications pour les métriques de serviceLog Explorer &amp; InsightsInteragissez avec des informations exploitables

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Services professionnelsNos experts vous aident à migrer ou optimiser votre service de distributionServices de divertissement en directDes expériences de streaming en direct qui s’adaptent à vos audiencesPlans d’assistanceUne assistance hors pair de bout en boutCDN géréContrôle et flexibilité optimisésServices de sécurité gérésProtection des applications web gérée par des expertsAssistance clientL’assistance Fastly se tient à vos côtés pour développer vos activités

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Réduction des coûts associés à l’infrastructureRéduisez vos dépenses cloud tout en les rendant plus prévisiblesOptimisation multicloudUnifiez et simplifiez vos ressources cloudConfiance des clientsEn savoir plus sur les initiatives de Fastly pour instaurer une relation de confianceProtection de la vie privéeDécouvrez comment protéger les données de votre utilisateurTableau de bord de performance écologiqueConsultez votre consommation d'électricité et vos émissions de GES pour la plateforme Fastly

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Daniel Corbett

Chef de produit principal

Daniel Corbett est responsable principal de la technologie des produits au sein de l'équipe de sécurité de Fastly, axé sur l'amélioration des capacités du WAF de nouvelle génération, la gestion des bots et Client-Side Protection. Fort de plus de 15 ans d'expérience pratique en sécurité, Daniel allie une expertise technique approfondie à une réflexion orientée produit pour proposer des solutions puissantes et pratiques aux clients. Avant de rejoindre Fastly, il a travaillé chez un fournisseur d'hébergement géré à fort trafic, où il a conçu une infrastructure sécurisée, a atténué les menaces de toutes sortes et a dirigé les efforts de réponse aux incidents. Daniel est un mentor passionné qui aime décomposer des sujets complexes et aider les autres à se développer. Lorsqu'il ne travaille pas, vous le trouverez en train de passer du temps avec sa famille, de s'occuper de projets de rénovation ou de cuisiner les plats de ses restaurants préférés à sa sauce.

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