Daniel Corbett
Chef de produit principal
Daniel Corbett est responsable principal de la technologie des produits au sein de l'équipe de sécurité de Fastly, axé sur l'amélioration des capacités du WAF de nouvelle génération, la gestion des bots et Client-Side Protection. Fort de plus de 15 ans d'expérience pratique en sécurité, Daniel allie une expertise technique approfondie à une réflexion orientée produit pour proposer des solutions puissantes et pratiques aux clients. Avant de rejoindre Fastly, il a travaillé chez un fournisseur d'hébergement géré à fort trafic, où il a conçu une infrastructure sécurisée, a atténué les menaces de toutes sortes et a dirigé les efforts de réponse aux incidents. Daniel est un mentor passionné qui aime décomposer des sujets complexes et aider les autres à se développer. Lorsqu'il ne travaille pas, vous le trouverez en train de passer du temps avec sa famille, de s'occuper de projets de rénovation ou de cuisiner les plats de ses restaurants préférés à sa sauce.
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