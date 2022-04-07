Daniel Corbett
Chef de produit principal
S'adapter à l'ère de l'IA
Arrêtez les bots malveillants et contrôlez les bots d’indexation d’IA pour empêcher le scraping de votre propriété intellectuelle. ContentGuard de Fastly vous offre le contrôle et la visibilité nécessaires à l’ère de l’IA.
Sécurité sans obstacles : pourquoi un simulateur de WAF transforme les flux de travail DevSecOps
Découvrez le simulateur pare-feu d’applications web de Fastly et comment il transforme les flux de travail DevSecOps en permettant des tests de sécurité intégrés, continus et automatisés.
Supprimez les CAPTCHA pour les véritables utilisateurs grâce à la gestion des bots Fastly
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La guerre des robots : un fléau pour les entreprises
Découvrez les résultats de notre enquête menée auprès de 500 responsables de l'informatique et de la sécurité sur l'impact des bots malveillants sur les entreprises. Apprenez à protéger efficacement vos actifs numériques.
Log4j JNDI Attack Signal Now Available
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Join Fastly Security Labs: Try New WAF Features | Fastly
Today, we’re happy to announce the launch of Fastly Security Labs, a new program that empowers customers to continuously innovate by being the first to test new detection and security features — ultimately shaping the future of security.